In het Wild: Lada Kalina (2008) Zonder ABS

Hoewel we nieuwe Lada's vandaag de dag niet meer via de offciële kanalen in ons land krijgen en we ze daardoor vaker in Russische dashcam-video's dan in het echt zien, stond deze Kalina uit 2008 gewoon 'In het Wild'. Gespot in het Zeeuwse 's-Heer Hendrikskinderen tijdens een koude zondagmiddag.

Een gloednieuwe auto voor de deur voor nog net geen tienduizend euro? Het was in 2007 mogelijk toen de Lada de Kalina op de markt bracht. In 2010 werd er zelfs nog 1.000 euro van de vraagprijs gehaald en stond er vanaf € 8.995 een vijfdeurs Lada voor de deur. Wat je daarvoor kreeg? Een 1,6-liter benzinemotor met 81 pk tot zijn beschikking. Met de rechtervoet diep naar beneden haalde de Kalina een top van 165 km/h en een sprint vanuit stilstand naar de 100 km/h duurde 13 seconden. Standaard had de Kalina centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, stuurbekrachtiging en elektrisch bedienbare ramen aan de voorkant. Op de optielijst stonden destijds onder andere verwarmbare voorstoelen, ABS en elektrische verstelbare buitenspiegels.

In Rusland, het thuisland van de auto, reed de Kalina al sinds 2005 rond. Het eerst prototype van het model stamt uit 1999, maar daarna duurde het nog even voordat hij ook echt op de weg kwam. Dat er langer aan het model werd gewerkt, kun je op zich aan de koets zien. Zo heeft de auto enige trekjes van de Opel Corsa uit eind jaren 90. In 2007 reed de huidige hoofdredacteur van AutoWeek, Damiaan Hage, met een Kalina. Het ontbreken van ABS verdiende weinig lof. "Een test van onze collega's van AutoBild in Duitsland liet schokkende remresulaten zien: een remweg van bijna 60 meter van 100 naar 0. Bedenk dat rond de 40 meter vandaag de dag de norm is. Laten we eerlijk zijn, anno 2007 kun je toch écht niet meer zonder ABS."

Later in 2007 kwam Lada nog met een GTI-versie van de Kalina. Deze had 125 pk en haalde daarmee een top van 195 km/h. Deze kwam alleen nooit in Nederland. In 2013 kreeg de Kalina een grondige facelift, maar ook deze heeft de Nederlandse weg nooit gehaald. Dat jaar was tevens het laatste jaar dat er nieuwe Kalina's bij ons op kenteken werden gezet. In landen als Rusland rijdt de Kalina nog wel nieuw rond. De Lada die in Zeeland langs de weg stond, komt uit 2008. Begin dit jaar werd hij voor de laatste keer aan een nieuwe eigenaar overgedragen.

