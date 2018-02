Slideshow

In het Wild: Kia Opirus (2007) Hyperzeldzame faceliftversie

Eénmaal eerder mocht de Kia Opirus in deze rubriek schitteren. De opmerkelijke Koreaanse sedan verdient dan ook te allen tijde een plaatsje op het podium, maar deze faceliftversie is nog veel zeldzamer dan de originele verschijningsvorm!

Met een beetje goede wil zou je de Kia Opirus al een cultheld kunnen noemen, want de opmerkelijk gelijnde auto weet de tongen nog altijd los te maken. De gigantische, verchroomde grille is daar een belangrijke oorzaak van en terwijl de koplampen sterk aan de Mercedes-Benz E-klasse doen denken, is het totaalplaatje toch moeilijk met een andere auto te verwarren.

De oer-variant, met z'n extreem hoge grille en bijna Britse, met chroom behangen achterzijde is veruit de bekendste Opirus, maar de faceliftversie is vrijwel compleet uit het geheugen verdwenen. Deze diep-donkerrode stamt uit 2007 en is zodoende een van de weinige 'nieuwe' exemplaren. De modernere versie is herkenbaar aan z'n wat minder hoge en daardoor minder opvallende grille, al is het restant nog altijd indrukwekkend. De grootste wijzigingen zijn echter aan de achterkant te vinden. De liggende lampunits maakten hier plaats voor verticale exemplaren die ogenschijnlijk over het achterscherm heen zijn gedrapeerd, terwijl de achterklep werd strakgetrokken. Vanuit deze hoek oogt de Opirus dan ook als een totaal andere auto.