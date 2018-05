Defender op zijn Italiaans In het Wild: Iveco Massif (2009)

Slideshow

AutoWeek-lezer Bruno Vijverman heeft een auto gespot waarvan je aanvankelijk zou denken een Land Rover Defender voor je te hebben.

Voor de oorsprong van deze Iveco Massif moeten we Santana erbij halen, de Spaanse fabrikant die met de PS-10 een doorontwikkeling van de voorloper van de Land Rover produceerde. In 1956 tekende het Spaanse Metalurgica de Santa Ana een overeenkomst met Land Rover waarin werd vastgelegd dat CKD-kits van de Land Rover Series 2 naar Spanje werden verscheept om aldaar in elkaar te worden gezet. De industrie in Andalusië moest worden aangewakkerd en het was Metalurgica de Santa Ana dat daar met een stevig potje overheidssponsoring een steentje aan moest bijdragen. Het bedrijf, in 1968 Santana gedoopt, stortte zich door de jaren heen op de doorontwikkeling van de Series II-techniek.

In 2002 werd de PS-10 op de markt gebracht, een Santana die vanbuiten sterk leek op de Defender, maar onderhuids andere techniek herbergde. De auto stond op bladveren en kreeg een diesel van Iveco als kloppend hart. Iveco sloot in 2006 een overeenkomst met Santana om samen auto's te ontwikkelen. Eén daarvan was de Iveco Massif op deze foto's, in feite weer een doorontwikkeling van de Santana PS-10 met andere beeldmerken en een ietwat aangepast uiterlijk. Van de 2.000 Santana-onderdelen zijn er meer dan 1.400 aangepakt. Helaas voor zowel Iveco als Santana was de Massif geen succes. Iveco trok in 2010 de stekker uit de samenwerking en Santana zag zich genoodzaakt een jaar later zijn activiteiten neer te leggen.

De Massif op de foto's stamt uit 2009 en heeft een 176 pk sterke 3,0-liter dieselmotor in het vooronder die ook in de Iveco Daily werd gebruikt, een blok dat ook met 150 pk werd geleverd. Opvallend gegeven: de koets van de Massif is met hulp van niemand minder dan ontwerper Giorgetto Giugiaro tot stand gekomen.