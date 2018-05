Goed kijken In het Wild: Hyundai Grand Santa Fe

Dit lijkt op het eerste gezicht een vrij alledaagse Hyundai Santa Fe, maar er is meer aan de hand. Kijk maar eens goed: deze is nog groter!

De term 'alledaags' gaat misschien net te ver voor Hyundai's grootste SUV, die in het sterk door bpm beïnvloede Nederland de laatste jaren niet bepaald meer de showrooms uit vliegt. Toch is de auto normaliter natuurlijk lang niet bijzonder genoeg voor een plaatsje in deze rubriek, maar dat is in dit geval anders. Dit is namelijk niet zomaar een Santa Fe, maar een Grand Santa Fe. Die versie is zo'n 20 centimeter langer dan de reguliere variant, heeft een 10 centimeter langere wielbasis en biedt daarmee nog meer ruimte, niet in de laatste plaats op en achter de derde zitrij.

Hoewel de komst van de auto in 2012 wel werd aangekondigd, is de Grand Santa Fe uiteindelijk niet of nauwelijks geleverd. Dit geïmporteerde exemplaar is dan ook een regelrechte zeldzaamheid binnen onze landsgrenzen. Aan de buitenkant is de 'Grand' vooral herkenbaar aan een minder wulps gelijnde zijruitpartij. De eigenwijze 'knik' in de raamlijn van de kortere variant ontbreekt hier en de achterste raamstijl springt wat minder in het oog. Ook de achterkant zelf is anders, onder meer dankzij grotere achterlichten. Aan de voorzijde is de grootste versie alleen herkenbaar aan de hand van de grille, die dunnere spijlen heeft.

Belgische lezers zullen dit artikel met stijgende verbazing hebben gevolgd, want bij onze zuiderburen stond de Grand Santa Fe wél gewoon op de Hyundai-website vermeld. Ook in Duitsland was de auto leverbaar. De kans is groot dat deze Europees uitgevoerde diesel uit één van deze landen komt. Natuurlijk was de Grand Santa Fe ook in de VS leverbaar, maar die licht afwijkende versie heette daar 'gewoon' Santa Fe. De Amerikanen draaiden de zaken om en gaven juist de kleinere variant een toevoeging: die auto heet daar Santa Fe Sport.

