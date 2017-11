Slideshow

In het Wild: Honda Accord (1986) Lichtgewicht

Hoewel de tiende generatie volgend jaar op de weg verschijnt, hebben we in Nederland al jaren geleden afscheid genomen van Honda's D-segmenter. In Baarn stond deze tweede generatie Accord vlakbij het treinstation. Daarmee verdient hij een eervolle plek in deze rubriek.

In 1976 werd de Accord door Honda in eerste instantie als tweedeurs hatchback geïntroduceerd. Een jaar later werd de vierdeurs sedan aan het gamma toegevoegd. De tweede generatie van de Accord volgde zes jaar later en had een primeur te pakken: het was de eerste auto van een Japans merk die (ook) in Amerika werd geproduceerd. Hij rolde daar in 1982 voor het eerst van de band in Honda's Marysville Auto Plant in Ohio.

Deze tweede generatie werd in september 1981 aan het publiek gepresenteerd. Gelijk verscheen er naast de hatchback de vierdeurs sedan. Leverbaar was een 1.6 of 1.8 met daarbij verschillende uitrustingsniveau's. Zo was de LX standaard uitgerust met airco, cruise control, een cassette-radio en een digitale klok. Een EX werd standaard aangedreven door een viertraps automaat. Met een leeggewicht van 1.000 kilogram was de Accord lichter en daardoor ook zuiniger dan concurrenten.

In Baarn stond deze Accord van na de facelift die Honda in 1984 toepaste. In januari 1986 verscheen de blauw-grijze van de foto's op de weg en het is daarmee één van de laatste uit de tweede generatie, want later dat jaar introduceerde Honda de derde generatie. Voorin de gespotte Accord ligt een 1,8-liter benzinemotor die 98 pk levert. Op wat gebruikssporen na, staat de Honda er nog fris bij. Opvallend zijn de vele chroomstripjes en wielen. In 2015 ontving de huidige eigenaar de sleutels van de Honda, die vorige week een nieuwe APK kreeg en dus hoogstwaarschijnlijk technisch ook nog goed in elkaar zit.

De Accord groeide uit tot één van de best verkochte auto's in onder andere Noord-Amerika. Sterker nog, met het model strijdt Honda tegen Toyota's Camry om de titel bestverkochte personenauto van de Verenigde Staten. Deskundigen hebben vaak aangegeven dat een Accord tot de meest betrouwbare auto's in de wereld behoort. De tiende generatie staat in de startblokken om volgend jaar op de weg te verschijnen. Bij ons reed in 2014 de laatste nieuwe Accord echter uit de showrooms waarna hij in Nederland verdween.

