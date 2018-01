Slideshow

In het Wild: GMC Sierra De nr. 18

Pick-up-trucks bezetten al jaren de hoogste plaatsen in de Amerikaanse verkoopranglijsten. Ford, Chevrolet en Ram nemen doorgaans de eerste, tweede en derde plek voor hun rekening, deze GMC moest het in z’n geboortejaar met de 18e plaats doen.

Dat lijkt slechter dan het is, want GMC mag zich troosten met het feit dat de Sierra simpelweg een Chevrolet Silverado is met een ander logo. Het model weet dus wel degelijk Amerikaanse kopers te bekoren. In Nederland zijn voertuigen als deze ook relatief populair, dankzij de voordelen die ze bieden voor ondernemers. Dankzij het fenomeen 'grijs kenteken' laten enorme bakbeesten zich rijden tegen relatief lage vaste lasten en in combinatie met een LPG-tank wordt het voordeel natuurlijk alleen maar groter. Ook hier geldt dat de Fords, Chevrolets en Rams populairder zijn dan de GMC-versie van GM. Deze moderne Sierra is daarom een vrij bijzondere verschijning, wat wordt onderstreept doordat de eigenaar eens niet voor de lakkleur zwart is gegaan. Ook grote, verchroomde wielen zijn aan de imposante neus van deze 'truck' voorbijgegaan, al kreeg de GMC wel een 'bullbar' aangemeten.

Deze generatie Sierra deed z'n intrede in 2013 en werd in 2015 gefacelift. Het blauwe exemplaar is van 2014. Onder de gigantische motorkap ligt in dit geval een 5,3 liter V8 met 355 Amerikaanse pk's, de middelste motor uit het aanbod. De instapversie kreeg een 4,3 liter V6 mee, wie meer wilde kon opteren voor een 6.2 V8. De auto mag dan oer-Amerikaans zijn, in de VS heeft hij nooit op kenteken gestaan. Vanaf 2014 draagt de auto z'n gele platen.