Slideshow

In het Wild: Ford Taurus (2003) Geïntegreerde mistlamp

Amerikaanser dan deze Ford wordt het mogelijk niet. Toch rijdt deze auto al sinds de eerste kilometers (mijlen?) op de Nederlandse wegen rond. Slechts twee weken is hij in het bezit van de huidige eigenaar en nu al in de digitale spotlights: deze Ford Taurus.

Het is 1986 als Ford de naam Taurus voor de Amerikaanse markt lanceert. De opvolger van de Ford LTD slaat enorm aan en is mateloos populair. Ook zijn opvolger, die na zes jaar verschijnt, weet veel klanten naar de dealers te trekken. Bij de derde generatie, die in 1996 op de markt komt, verloopt de verkoop echter minder soepel. Het geheel nieuwe en vooral rondere ontwerp weet weinig handen op elkaar te krijgen. Met het ontwerp van de vierde - en hier afgebeelde - generatie gaat Ford voor een ontwerp dat bij iedereen weer in de smaak valt, neutraler en minder uitgesproken dan het vorige. Het ontwerp van de stationwagen blijft behouden. Naast alle varianten die Ford levert, staat ook een Mercury Sable in de bestellijsten. Op het eerste oog een identiek ontwerp, maar de Sable is altijd luxueuzer uitgerust en daarmee meer premium.

De Taurus die AutoWeek-lezer Sjors Zewald heeft zien staan, is een Europese variant van de originele Amerikaan. Dat zie je aan de fraai weggewerkte mistachterlamp onderaan de bumper. In Amerika is het niet verplicht voor fabrikanten om modellen met deze lampen te produceren, bij ons wel. Voor de Europeanen heeft Ford daarom deze oplossing gemonteerd. Ver-Europeeste Taurussen werden bovendien nog voorzien van een brok plastic op de achterklep om plaats te maken voor een brede kentekenplaat, maar dat onderdeel is op dit exemplaar verdwenen. In januari 2003 is deze gloednieuwe Taurus bij ons op de weg verschenen en slechts twee weken geleden is de Amerikaan voor het laatst van eigenaar gewisseld. Eerder dan verwacht zijn de verkoopcijfers van de vierde generatie Taurus teruggelopen. Langzaam maar zeker kromp het gamma van de Amerikaan in tot het doek in 2007 viel en de vijfde generatie het stokje overnam. De grijsblauwe Taurus heeft uiteindelijk meer dan twee miljoen broers gekregen.