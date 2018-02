Slideshow

In het Wild: Ford Gran Torino Wagon (1974) Blauwe roestduivel

Liefhebbers met een groen hart kunnen beter doorscrollen, want vandaag staat er een heel dikke Amerikaan in de spotlights. 44 jaar oud, 2.090 kilogram schoon aan de haak en een kleine 18 jaar in ons land: deze Ford Gran Torino Wagon uit 1974.

Trouwe AutoWeek-lezer Bruno Vijverman, en hofleverancier van fraai materiaal voor deze rubriek, kwam dit blauwe bakbeest langs de Nederlandse wegen tegen. De Gran Torino werd in 1972 geïntroduceerd als opvolger van de, je raadt het al, Torino. Zoals de naam al cryptisch omschrijft, pakte Ford uit en groeide het model een stuk in vergelijking met zijn voorganger. Ruim 5,3 meter meet de Amerikaan. Onder de kap van dit lichtblauwe uit 1974 stammende exemplaar ligt een dikke V8, maar om de kosten voor het verbruik nog enigszins binnen de perken te houden is er in de loop der jaren een lpg-installatie ingebouwd.

Dat de tijden sinds de jaren 70 zijn veranderd, is te zien aan het interieur. Zo blauw als het exterieur is, zo blauw zijn ook de drie banken waar alle passagiers op plaatsnemen. Hoewel de Amerikaan vanaf de voorkant nog relatief netjes op zijn wielen staat, verdient de achterkant meer aandacht. De afgelopen veertig jaar heeft de roestduivel daar niet stilgezeten. Leuk detail zijn de vloermatten van traanplaat (au!) en de blauwe dobbelstenen die aan de binnenspiegel hangen. Nadat de Ford halverwege 1999 naar Nederland werd gehaald, is hij nog minstens één keer van eigenaar gewisseld in 2015.

Edit: Uiteraard wordt er voor dit stukje Amerikaanse geschiedenis geen wegenbelasting meer betaald. Bovenstaande is aangepast.