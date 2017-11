Slideshow

In het Wild: Ford Fiesta sedan (2011) Kleine 'Amerikaan'

De Ford Fiesta van de zesde generatie is in Europa onlangs vervangen, maar in de VS staat het model nog altijd in de showroom. Dat de auto daar überhaupt leverbaar is, heeft hij voor een deel aan deze carrosserievariant te danken: de sedan.

De zesde Fiesta verscheen in 2008 en groeide gedurende zijn leven uit tot een echte wereldauto. Van Spanje tot China en van Duitsland tot Mexico, de kleine Ford is er gebouwd én verkocht. Bij ons stond de auto als drie- en vijfdeurs hatchback klaar, maar elders verscheen er ook een sedanvariant. Die was in de vorm van de Ford Verve Concept voorafgaand aan de introductie zelfs al aangekondigd. De auto verscheen onder meer in China en Rusland op de markt, maar maakte ook de oversteek naar de Verenigde Staten.

Dat is waar dit helderblauwe exemplaar zijn oorsprong heeft. De auto, die gespot werd door collega Nic de Boer, verscheen er in 2011 op de weg en kwam in 2014 naar Nederland. De sedankont past qua ontwerp eigenlijk prima bij de rest van de auto, al oogt de auto aan de achterzijde wel wat smalletjes. Omdat het een Amerikaan is, zijn er meer verschillen dan alleen die achterkant. Zo kreeg de Fiesta in de VS een grotere grille en - mede daardoor - een iets anders gevormde voorbumper. Daarnaast zijn er natuurlijk de 'sidemarkers', die in de VS nu eenmaal verplicht zijn. In Europa is dan weer een mistachterlicht verplicht, getuige het op niet bijster fraaie wijze onder de achterbumper geplakte exemplaar…