In het Wild: Ford Fiesta (1980) Roodkapje

Niet duur, wel lekker rijdend. Met die gedachten bracht Ford de Fiesta einde jaren 70 op de markt. Een gewone auto voor iedereen. Anno 2017 rijdt de zevende generatie rond, AutoWeek-lezer Michael Bieler zag deze eerste generatie in Zoetermeer. Gewoon, in het wild.

In 1976 haalde Ford het doek van een geheel nieuw model voor de compacte klasse. De Fiesta ging het opnemen tegen concurrenten zoals de eerste generatie Volkswagen Polo en de Renault 5. De auto is met een simpele ideologie op de markt gekomen en dat zie je ook: what you see is what you get. Waar een Fiesta nu volhangt met een groot touchscreen en andere luxe opties, was dat ruim veertig jaar geleden net wat anders.

De rode Fiesta in de parkeergarage zag het levenslicht in 1980. Onder de kap ligt een 1,1-liter benzinemotor. Deze viercilinder had net wat meer kracht te bieden dan de basismotor. Er waren namelijk naast de 1.1 nog drie benzinemotoren leverbaar: een 1.0, 1.3 en een 1.6. Van deze eerste generatie verscheen er alleen een driedeurs hatchback en een bestelvariant. De door Michael gespotte Fiesta is van voor de modelfacelift. Bij die facelift werden er namelijk grote kunsstofhoeken op de bumpers gemonteerd.

'Onze' originele Nederlandse Fiesta is in 2006 voor de laatste keer overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Te zien is dat de Ford er bovengemiddeld netjes bijstaat. Het plaatwerk ziet er strak uit en de lak zit daar nog mooi op. Grappig zijn de, later gemonteerde, mistlampen aan de voorkant van de koets. Met deze Fiesta gaf Ford het startsein van een, wat nu blijkt, zeer succesvol tijdperk. Er werden tot nu toe meer dan 12 miljoen exemplaren geproduceerd.