In het wild: Ford Festiva Vivid (1998) Amerikaans 'feestje'

Inderdaad, een tweede feest-exemplaar van Ford: naast de Fiesta was er ook de Festiva. Geïnspireerd op hetzelfde woord, maar toch geheel verschillende modellen. Daarbij ook een stuk exclusiever, want in Nederland is hij nooit officieel geleverd. AutoWeek-lezer Jelle van Doren spotte een geïmporteerd exemplaar.

De Ford Festiva werd tussen 1986 en 2002 door Ford verkocht. Voor de echte autokenner: hij werd inderdaad ook met andere merklogo's geleverd, bijvoorbeeld door Kia in Zuid-Korea. De eerste generatie werd door Mazda getekend en kenden wij ook. Vanaf 1986 ging deze in Nederland niet als Ford Festiva, maar als Mazda 121 door het leven. Vanaf 1991 verandere dit in de Kia Pride. Deze vierkante 'Festiva' hebben wij tot 2000 in Nederland gehad. In Hengelo werd deze tweede generatie gespot, eentje die hier nooit is geleverd.

De tweede generatie werd door Ford en Kia samen geproduceerd. Vanaf 1993 verscheen de tweede generatie Festiva als hernoemde Ford Aspire in Noord-Amerika en Kia Avella in Zuid-Korea. In Japan, Australië en Taiwan heette hij wel gewoon nog Festiva. Alle modellen werden in het Zuid-Koreaanse Gwangmyeong geproduceerd. Keuze was er uit een 1,3- of 1,5-liter benzinemotor, die 64 of 90 pk leverden met een handgeschakelde vijfbak of automatische vierbak. Onze Festiva rolde in 1998 van de productieband en verscheen eind 1999 op de Nederlandse weg. Afgelopen juli verruilde hij voor de laatste keer van eigenaar. Tot 2000 was de Ford Festiva in productie. In Japan verscheen er nog een derde generatie, die kennen wij beter als Mazda Demio.