In het Wild: Fiat Regata Nagenoeg verdwenen

AutoWeek-lezer Sidney Meulema stuurde ons deze foto's van een zo te zien in prachtstaat verkerende Fiat Regata. Wie zijn wij dan om die platen achter de hand te houden...

Tussen 1983 en 1990 produceerde Fiat de Regata, een modelnaam waaronder Fiat een sedan en een stationwagen (Weekend) voerde op basis van Tipo-voorganger Ritmo. Hoewel de Regata op technisch vlak nagenoeg identiek was aan zijn hatchbackbroer, viel daar in het ontwerp van de auto niet al te veel van terug te zien.

Wie in de markt was voor een Regata kon bij Fiat kiezen uit een behoorlijke mix motoren. Zo was de 68 pk sterke 1,3-liter viercilinder in het instapmodel gelegd: de Regata 70. Hoger op de ladder stond de 82 pk sterke 1.6 in de Regata 85 die je hier op de foto's ziet. Onder de noemer Regata 100 stond een 100 pk sterke variant van de al genoemde 1.6 op de bestellijst, een variant met dubbele in plaats van enkele bovenliggende nokkenassen. Dieselaars konden kiezen uit een 60 pk en een 65 pk sterke turboloze diesel. Een 80 pk sterke 2,0-liter turbodiesel zwaaide op het gebied van de zelfontbranders de scepter. Leuk gegeven:

Fiat had onder de noemer Regata ES een spaarversie met soort vroege versie van een start-stopsysteem aan boord. Dit Citymatic gedoopte systeem werd actief als de versnellingsbak in N werd gezet. Bij het intrappen van het koppelingspedaal sloeg de motor weer aan. Sensoren schakelden het Citymatic-systeem uit als de motor nog niet op de juiste temperatuur was. Deze variant kreeg extra platte wieldoppen, windschermpjes en een kleine spoiler op de achterklep mee. Het exemplaar op de foto's is een basisuitvoering van de Regata 85 die in 1985 ons land voor het eerst binnenkwam.

