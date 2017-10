Slideshow

In het wild: Fiat 1500 S Coupé (1957) Snellere opvolger

Eerder zagen we hier al een cabriolet, maar vandaag is de coupé aan de beurt in deze rubiek: de Fiat 1500 S. Gespot door trouwe Autoweek-volger Bruno Vijverman.

De 1200 was nooit sterk genoeg om een echte Italiaanse sportauto te zijn. Daarom introduceerde Fiat een 1.491 cc grote viercilinder: de Fiat 1500 S was geboren. De opvolger van de 1200 levert 80 pk, beduidend meer dan de 56 pk die zijn voorganger had. Daarnaast kreeg de 1500 S bij zijn upgrade een bredere (niet functionele) luchtinlaat op de motorkap, toerenteller, grotere trommelremmen en 15-inch wielen.

Het gespotte model is de coupéversie. Bijzonder, want de 1500 S werd vooral als cabriolet besteld. De Italiaan op de foto is eind 2010 naar Nederland gehaald en heeft sindsdien maar één Nederlandse eigenaar gehad. Vanaf 1962 verscheen er een 1.568 cc sterke viercillinder. Deze 100 pk sterke variant maakte in 1966 uiteindelijk plaats voor de definitieve opvolger: de 124 Sport Spider.