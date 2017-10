Slideshow

In het Wild: Dodge Dart (2013) Giulietta's sedanbroer

We bedanken AutoWeek-lezer Gert van Appeldoorn vriendelijke voor zijn inzending voor In het Wild. Wat te denken van de in Nederland nauwelijks voorkomende Dodge Dart?

Tussen 1959 en 1976 verkocht Dodge vier generaties Dart voordat het diezelfde naam op deze naar Noord-Amerikaanse begrippen vrij compacte sedan plakte. De auto werd relatief warm ontvangen, maar wist de Amerikaanse klant niet bepaald en masse naar de showrooms te lokken. In ons deel van de wereld is de Dodge nooit officieel verkocht, dus des te indrukwekkender is het als we er één op Nederlands kenteken tegenkomen.

De Dart werd in 2012 tijdens de North American International Auto Show gepresenteerd en verscheen een jaar later op de prijslijst als het instapmodel van Dodge, een auto die min of meer kan worden gezien als de opvolger van de Neon, die wél Europese bodem onder zijn wielen kreeg. De Dart werd op een bredere en langere variant van het Fiat Compact Platform gezet, een basis die ook door de Alfa Romeo Giulietta, de Chrysler 200 en de huidige Cherokee werd gebruikt. Op de Chinese markt werd de auto, in iets aangepaste vorm, overigens als Fiat Viaggio verkocht. Wereldwijd zijn er 537.784 exemplaren gebouwd.