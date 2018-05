Even naar de 'diner' In het Wild: Dodge Custom Convertible (1948)

Er zijn van die auto’s die je, zodra je instapt, meteen meevoeren naar een andere tijd en een andere plaats. De Dodge Custom Convertible die we vandaag dankzij Tim van Essen kunnen aanbieden in deze rubriek, valt zonder twijfel in die categorie.

Het is ook niet zo moeilijk om je dat instappen voor de geest te halen, want Tim leverde meteen een foto van het interieur van deze bijzondere Dodge mee. Dankzij het geopende dak is het prachtige, volop rode geheel fraai te zien en is het erg makkelijk om je een rit langs de Amerikaanse 'diners' van de jaren '50 voor te stellen.

Deze Dodge Custom is natuurlijk ruimschoots oud genoeg om gekoesterd te worden voor de mooie dagen en dat is precies wat dit exemplaar, afgaande op de staat althans, ten deel is gevallen. De Dodge Custom was in de jaren '40 het luxere broertje van een model dat verwarrend genoeg 'DeLuxe' heette, samen vormden de auto's de zogenaamde D-24 Series. Deze auto staat dan ook op kenteken als D24C, kreeg in juni 1948 z'n eerste kenteken maar werd pas in 2016 in Nederland ingevoerd. De cabrioletversie van het in 1946 gelanceerde model was voorbehouden aan de Custom, de DeLuxe was er alleen als sedan en coupé. Onder de motorkap van dit exemplaar ligt de motor die alle Customs van kracht voorzag: een 3,7-liter zes-in-lijn met ruim 100 pk.