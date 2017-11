Slideshow

In het Wild: Dodge A108 Custom Sportsman (1968) Ram Van-voorloper

AutoWeek-lezer Bruno Vijverman wordt vandaag weer hartelijk bedankt voor zijn inzending voor In het Wild. Vandaag op de planken: een Dodge A108 Custom Sportsman uit 1969!

Tussen 1971 en 2003 produceerde Dodge een enorm aantal Ram Vans op het B-platform, maar dat is niet het begin van de ruimtelijke kolossen die het bedrijf in grote aantallen bouwde. In 1964 werd namelijk de A100 geïntroduceerd, een familie relatief compacte en praktisch ingestelde busjes en pick-ups waarvan we vandaag een exemplaar op de digitale bühne hebben.

Deze grijze bus met kenmerkende split windowstamt uit 1968 en is een zogenoemde Sportsman, de personenversie van de A100. Dit exemplaar is zelfs een A108 en dat betekent dat de wielbasis niet 100 inch (2,3 meter) lang is, maar een forse 108 inch (2,74 meter) meet. Tussen de voorstoelen monteerde Dodge veelal een 2,8- of een 3,7-liter zes-in-lijn, maar in dit door Bruno Vijverman gesnapte exemplaar doet de grootste V8 die Dodge op dat moment in de Sportsman kon leveren dienst als krachtcentrale, een 5,2 liter grote unit die zijn 150 pk via een handgeschakelde driebak óf een drietrapsautomaat naar de achterwielen stuurde.

Eerlijk is eerlijk: deze ruim 1.600 kilo wegende bus staat er niet helemaal fris meer bij, maar dat versterkt juist de charme van deze in Nederland in elk geval extreem zeldzame en misschien wel unieke Amerikaan met 15 (!) ruitjes. Weggereden uit een ver verleden.