And the Oscar goes to... In het Wild: DeLorean DMC-12 (1981)

Slideshow

Voor een auto die maar een jaar in productie is geweest en waarvan er nog geen 10.000 uit de fabriek rolden, is het een hele prestatie hoe bekend de DeLorean DMC-12 is geworden. AutoWeek-lezer Bruno Vijverman kwam deze filmster tegen en stuurde de foto's ervan naar ons op, waarvoor wederom dank!

Wie deze auto ziet, krijgt (natuurlijk) gelijk flashbacks naar de Back to the Future-trilogie. Daarin had de auto een hoofdrol als rijdende tijdmachine. Zoals het ook bij veel sterren uit Hollywood gaat, heeft de DeLorean DMC-12 een turbulent leven achter de rug. In 1976 werkten voormalig Pontiac-engineer William Collins en John DeLorean samen aan het eerste prototype van de DeLorean. In eerste instantie zou er een wankelmotor van het bedrijf Comotor in de auto komen, maar na een faillisement van dat bedrijf was dat plan van de baan. Daarom werd de bekende PRV-V6 in het achteronder gemonteerd. Deze en nog andere aanpassingen in het originele ontwerp zetten druk op het schema, waardoor het hele project vertraging opliep. Ingenieur Colin Chapman, tevens oprichter van Lotus, kreeg de touwtjes in handen, waarna de eerste productiemodellen in 1981 op de weg verschenen. Eind 1982 viel het doek voor de DeLorean Motor Company na de arrestatie van John DeLorean. Hij werd ervan verdacht in drugs te handelen. Hoewel zijn onschuld later werd bewezen, was dit te laat om de productie van de DMC-12 te redden.

De ongespoten stalen DeLorean op de foto zag in februari 1981 het levenslicht. In 2011 keurde de RDW hem voor de eerste keer goed voor onze wegen en de huidige eigenaar rijdt er sinds 2013 in rond. De V6 achter in de DMC-12 heeft 139 pk tot zijn beschikking. De topsnelheid van de auto ligt op 209 km/h, een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h neemt net geen 10 seconden in beslag. Van roest is er uiteraard geen sprake door de roestvrijstralen koets. Verder ziet de Amerikaan er goed onderhouden uit.

Over specifieke productieaantallen zijn de kenners het nooit eens geworden. Geschat wordt dat er rond de 9.200 stuks van de productieband rolden. In 2007 werd gedacht dat er nog ongeveer 6.500 DMC's rondreden. In Texas worden er tegenwoordig nog in een kleine oplage replica's gebouwd.