In het Wild: Dacia 1300 (1975) Frans bloed

Waar we Dacia officieel sinds 2005 als budgetmerk van Renault in ons land kennen, gaat deze samenwerking al veel verder terug. Zo bewijst deze groene 1300 uit 1975 die in Hellevoetsluis geparkeerd stond. AutoWeek-lezer Vincent de Ruijter legde de Roemeen op de gevoelige plaat vast en stuurde hem op, waarvoor dank!

In 1966 ontstond een samenwerking tussen Renault en het toen piepjonge Dacia om in een Roemeense fabriek Renaults te gaan bouwen. Wanneer de fabriek productieklaar was, zou de Renault 12 daar het levenslicht gaan zien. De productie van de fabriek in Mioveni ging echter zo snel, dat de ontwerpers van de 12 nog niet klaar waren met het nieuwe model. Als oplossing werd in 1968 de Dacia 1100 geproduceerd: een omgebouwde Renault 8. Een jaar later werd de laatste hand aan de 12 gelegd en haalde Dacia het doek van zijn tweelingbroer: de Dacia 1300.

Net als de Renault 12 verscheen de Dacia 1300 bij zijn introductie enkel als sedan. Twee later verscheen de 'Break' als stationwagen en 'Sanitara' voor het ziekenvervoer. Als eerste afwijkend model van de Franse lijn kwam in 1976 de 1302 Pick-up met een laadvermogen van 500 kg. Bij de sedans werden naast de standaarduitvoering de versies 1300 L, LS en 1301 geleverd. In 1980 stopte Renault met de productie van 12, maar de Dacia bleef nog lang bestaan. In 1979 kreeg de fabriek de mogelijkheid om zelf technische veranderingen en doorontwikkelingen door te voeren. De 1310 was de opvolger met van binnenuit verstelbare koplampunits, grotere achterlichten en standaard achterruitverwarming. In 1984 werd een hatchback gepresenteerd die in 1988 op de wegen verscheen als 1320. In 1991 kregen alle 1300-modellen een facelift waarvan de sedan tot 2004 werd geproduceerd. De pick-up wist het zelfs nog een paar jaar langer uit te houden. In totaal rolden er net geen twee miljoen exemplaren van de productieband.

De groene Dacia 1300 zag in 1975 het levenslicht. De vier-cilinder benzinemotor perst er 54 pk's uit. Nog maar sinds kort verkent de Dacia de Nederlandse wegen, want de huidige eigenaren haalde de sedan afgelopen november naar ons land. Hij koos (gelukkig) voor de blauwe kentekenplaten die op een oldtimer met deze leeftijd horen.