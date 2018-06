Met z'n negenen In het Wild: Commer SpaceVan (1975)

Oude busjes hebben vaak al een hoog aaibaarheidsgehalte. Denk aan de Volkswagen T1 of de Citroën HY. Bij een willekeurig publiek gaan er bij de naam Commer waarschijnlijk weinig belletjes rinkelen. Toch is dit Britse merk verantwoordelijk voor deze unieke bus.

AutoWeek-lezer Bruno Vijverman zag de Commer en stuurde deze foto's naar ons toe, waarvoor wederom grote dank. Van 1905 tot 1979 verschenen er bedrijfswagens van het Britse merk op de weg. In de loop der tijd hield het merk zich bezig met vrachtwagens, militaire voertuigen en bedrijfswagens in alle soorten en maten. Van deze bestellers verschenen er op een gegeven moment ook personenversies, zoals de door Vijverman gespotte bus. In 1960 werd het model geïntroduceerd als Commer 1500 FC waarna hij bij verschillende updates telkens een andere naam kreeg: Commer PB (1967), Commer SpaceVan (1974) en uiteindelijk Dodge SpaceVan (1976). Die laatste wist het tot 1983 vol te houden. Wie het kenteken van de grijze bus opzoekt, komt uit op een Commer 2500. De 2500 is een typeaanduiding voor een versie die een sterkere ophanging, grotere banden en achterremmen had. Toen Commer de variant uitbracht, konden klanten in het Verenigd Koninkrijk kiezen uit 21 verschillende carrosserievarianten. Verder gaat het hier om de SpaceVan-variant met ruimte voor negen personen.

Wat natuurlijk gelijk opvalt, zijn de voorwielen die ver naar binnen zijn getekend. Dit moest voor een betere aerodynamica zorgen. De SpaceVan zag in 1975 het levenslicht. Zijn carrière begin hij elders op de wereld, want twee jaar later maakte hij pas zijn intrede in ons land. Sinds 1977 heeft de bus verschillende Nederlandse eigenaren gehad. Bij de huidige eigenaar staat de Commer sinds juli 2016 voor de deur. De bus wordt aangedreven door een 1,7-liter benzinemotor. Deze viercilinder perst er 53 pk uit. Hoewel het niet lijkt alsof de roestduivel enorm zijn werk heeft gedaan, zitten er her en der wel wat plekjes op de Commer. Vooral rond de bevestigingspunten van de imperiaal ziet het geheel er wat minder fraai uit. Dat neemt niet weg dat de bus er voor zijn leeftijd zeker mag zijn. Volgende maand staat er een apk op het programma voor de bus. Laten we hopen dat we nog een flinke tijd van de unieke bus mogen genieten.