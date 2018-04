Franse besteller voor de middenklasse In het Wild: Citroën Ami 6 Break Service (1968)

50 jaar, drie maanden en drie dagen: zo lang rijdt bovenstaande Citroën al rond. Begonnen in, waarschijnlijk, Frankrijk en nu een kleine twintig jaar in ons land. AutoWeek-lezer Bruno Vijverman zag deze Ami 6 Break Service geparkeerd staan en stuurde hem op, waarvoor wederom dank.

In de jaren 60 was het gamma van Citroën heel overzichtelijk. De mateloos populaire en goedkope 2CV stond onderaan de ladder als instapmodel, de DS stond fier bovenaanhet leveringsgamma. Een middenweg ontbrak echter. Tijd voor een auto voor de middenklasse,zo luidde het besluit. In het voorjaar van 1960 toonde Citroën de eerste foto's van de Ami6. Uiteindelijk zetten de Fransen een grote rode cirkel om 24 april 1961, want die dag volgde de officiële onthulling van het nieuwe model. Voor het zover was, stampte Citroën wel 'even' een nieuwe fabriek uit de grond in het Franse Rennes-la-Janais. Van 1961 tot 1970 zijn in totaal meer dan 1 miljoen Ami6'en van de productieband gerold. In 1969 werd de Ami6 opgevolgd door de Ami8,een auto die veel weghad van zijn voorganger. De Ami8 werd tot 1979 gebouwd en bracht de totale productie van de Ami's naar meer dan 1,8 miljoen stuks.

De bestelversie op de foto's is gebaseerd op de in 1964 geïntroduceerde Ami6 Break. Deze verscheen in twee gedaantes: als Service en Service Vitrée. Het verschil zat hem in de zijruiten die bij de laatste wel werden gemonteerd, bij de Service missen deze. In vergelijking met de reguliere Break maakten de achterportieren plaats voor een gigantisch achterscherm. De 'Nederlandse' bordeauxrode die Bruno spotte, stamt uit januari 1968. De auto werd in 1999 naar Nederland gehaald en rijdt sinds 2001 rond op naam van de huidige eigenaar. Deze is er zo te zien erg zuinig op. Naast een naar deukje in de achterbumper die waarschijnlijk is veroorzaakt door een paaltje, ziet de Fransman er zeer gelikt uit. Onder de kap vinden we een tweecilinder met 32 pk.

De fabriek in Rennes is nog steeds in gebruik door PSA. In de loop der tijd zagen de Citroën C5, Peugeot 508 en de E-Méhari hier het levenslicht. Nu rolt de nieuwe Peugeot 5008 hier van de productieband.