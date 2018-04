Een échte Hollander In het Wild: Chevrolet Corvette (1974)

Door al het elektrische geweld van tegenwoordig, vergeten we misschien soms waar we vandaan komen. Tijd voor een ouderwets dikke Amerikaan. AutoWeek-lezer en trouwe In het Wild-spotter Bruno Vijverman zag, en vooral hóórde deze Corvette. Iemand jaloers?

Corvette, een naam die we alweer sinds 1953 kennen. Negen jaar mochten we genieten van de eerste C1-serie. In 1968 introduceert Chevrolet de generatie waar onze gespotte C3 van is. Na de concept Mako Shark in 1965, kwam de C3 drie jaar later op de markt. Wat het ontwerp vooral kenmerkt is de eindeloze neus met de daarna relatief kleine kont. Onder de kenmerkende ronde achterlichten bevond zich de eerste jaren een chromen achterbumper, in 1974 komt er een meer vierkante achterste met geïntergreerde achterbumper. De ronde achterlichten blijven. In de brochure was er keuze uit drie motoren: variërende vermogens van 195 tot 270 pk. In 1974 rolden ruim 37.000 Corvette's van de productieband.

Deze rode is er daar dus eentje van. Leuk detail is dat de Amerikaan altijd een Nederlands paspoort heeft gehad. Op 26 augustus 1974 is de auto namelijk voor de eerste keer op naam gezet, een Nederlandse naam. De laatste keer gebeurde dat in 2013, want sindsdien rijdt de huidige eigenaar erin rond. Bij het parkeren had de eigenaar geen groter contrast kunnen verzinnen: tussen een Renault Twingo en Hyundai i10 is het een hele wereld van verschil. Onder de kap ligt een V8, maar de RDW kan helaas geen uitsluitsel geven over het precieze aantal paardenkrachten.

Gezien de foto's is de Chevrolet in handen gevallen van een liefhebber. Het koetswerk ziet er strak uit en de auto staat er mooi bij. De basisprijs van 6.000 dollar die de C3 destijds kende, moet hij dan ook nog zeker waard zijn.