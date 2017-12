Slideshow

In het Wild: Austin Allegro (1981) Derde neus

De Allegro zag het levenslicht als 'sedan', maar kwam er later ook als kleine stationwagen in de vorm van een 'Kombi'. Veel werd het model in ons land niet gekocht, toch vond AutoWeek-lezer Harry Asveld deze origineel Nederlandse wagen terug in Klazienaveen.

Als opvolger van de Austin 1100 en 1300 verscheen de Allegro in 1973 op de weg. Net als de voorganger kreeg het model een sedanachtige look mee uit Engeland. Sedanachtig? Ja, want de achterkant liep niet haaks naar benden zoals bij een hatchback, maar hij had ook weer niet daadwerkelijk een sedanachterbak. De koets van de Allegro werd in ieder geval, ondanks z'n schuin aflopende achterzijde, weer bij de tijds getekend. De gekozen achterkant was een risico, want in Europa stal de Golf als hatchback veel aandacht. Bij zijn introductie kreeg de Allergo een bijzonder detail mee: binnenin trok het 'vierkante' stuurwiel alle aandacht.

Om de rijeigenschappen op een positieve manier te beïnvloeden, monteerde Austin voor de eerste keer 'Hydragas gasbolvering' onder de Allegro. Hierdoor werden de veren aan de voor- en achterkant met elkaar verbonden. In 1975 voegde Austin de driedeurs station-versie aan het gamma toe. Toen werd het stuurwiel ook vervangen voor de rondere versie uit de Morris Marina. In datzelfde jaar ontving de Allergo zijn eerste facelift, waarbij de grille, lampen en delen van het interieur onder handen werd genomen. In 1979 volgde de tweede facelift, waarbij de grille wederom een aanpassing kreeg. Vanaf toen was er ook een badge op de auto te vinden waarop "Allegro 3" stond.

De rode Allegro van de foto's komt uit 1981 en komt uit de derde reeks. Oorspronkelijk in Nederland ontving de Austin in december 1981 zijn gele platen. Tien jaar geleden werd hij op de naam van de huidige eigenaar gezet. Voor zijn leeftijd zag de auto er volgens Harry Asveld nog goed uit. Zelf zien we alleen wat vuil op de achterkant. In 1983 verdween de Allegro van de weg na een productie van 640.000 auto's. Het model werd toen opgevolgd door de Maestro. Doordat de Allegro niet gekend staat als een trouw beestje, rijden er nu nog maar weinig exemplaren rond.

