In het Wild: Audi 80 (1979) Duitse degelijkheid

De Audi A4 is bijna niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Eén van zijn grootouders is de Audi 80, een sedan uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Eentje uit 1979 stond er in Baarn geparkeerd.

In 1972 verscheen Audi met de 80 op de weg. Deze was als twee- of vierdeurssedan te verkrijgen. De tweede generatie 80, waar het gespotte exemplaar ook onder valt, kwam na de presentatie in 1978 een jaar later op de markt. De auto die in Baarn was geparkeerd, is daar één van de eerste van. De tweede generatie groeide flink in vergelijking met de eerste 80. Waar de eerste generatie een lengte van 4,17 meter had, groeide die naar 4,38 meter bij de tweede generatie. Vanaf de tweede generatie werd er ook een dikkere basismotor voorin de Duitser gelegd. Herkenbaar voor de tweede generatie zijn de in die tijd vaak gebruikte bumpers van kunststof in plaats van de chromen bumpers die de eerste 80's hadden.

In november 1979 werd de Audi uit Baarn van zijn platen voorzien. De originele Nederlandse Audi werd in maart van dit jaar op de naam van de huidige eigenaar gezet. Over het algemeen ziet de 80 er nog netjes uit, hoewel een schoonmaakbeurt de sedan goed zou doen. Jammer is wel dat er her en der roestplekken zichtbaar worden.

Op basis van de tweede generatie 80 verscheen er in 1981 de tweedeurs Coupe en later de bredere Quattro. Hierin lag destijds een 200 pk sterke turbomotor met een koppel van 270 Nm. Een sprint van 0 naar 100 duurde net geen 7 seconden. Snel, want in vergelijking met een Porsche 911 uit die tijd duurde dat maar 0,2 seconden langer. In 1983 kwam deze Quattro-aandrijving ook in de normale 80. Na een subtiele facelift in 1985 kwam de derde generatie van de Audi 80 in 1986 op de weg en verdween deze tweede generatie uit de showroom.