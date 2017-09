Slideshow

In het wild: Aston Martin DB6 Afgehakt en uitgerekt

Vandaag op de digitale planken: een Aston Martin DB6, een auto die - het zal eens niet - door AutoWeek-lezer Bruno Vijverman op de foto is gezet. Bedankt weer!

De in 1965 gelanceerde DB6 was, zijn naam geeft het al weg, de auto die de DB5 moest opvolgen. Tot en met 1971 verkocht Aston Martin een model dat in grote lijnen sterke gelijkenissen vertoonde met de DB5. Optische verschillen vielen met name aan de achterzijde waar te nemen. De achteras stond een kleine tien centimeter verder bij de vooras vandaan en de fastbackvorm van de DB5 eindigde bij de DB6 in een rechter aflopend geheel, de DB6 was dan ook een zogeheten Kammback.

De langere wielbasis en de recht aflopende achterzijde moesten zorgen voor betere stabiliteit op hoge snelheid, iets waar het bij de DB5 enigszins aan ontbrak. Natuurlijk zijn er meer optische verschillen met de DB5. Nieuwe inlaten, nieuwe verlichting, een hogere daklijn, uit twee delen bestaande bumpers en een grotere achterruit zijn allemaal zaken die bij de DB5 net even anders zijn.

In het vooronder van de de DB6 doet een 3.995 cc grote zes-in-lijn die 286 pk sterk is. In de Vantage-uitvoering levert het blok 330 pk. De topsnelheid lag op zo'n 240 km/h. Het exemplaar op de foto's liep in 1969 in het Engelse Newport Pagnell van de band en kwam in 2000 voor het eerst de Nederlandse grens over. Een pareltje? Wij dachten van wel!