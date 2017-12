Slideshow

In het Wild: Aston Martin Cygnet (2012) Kleine 'krachtpatser'

In 2009 berichtte we: ’Aston Martin Cygnet: iQ met kapsones’. Nic de Boer kon het toen zelf ook bijna niet geloven, maar Aston Martin was écht bezig met het bouwen van de kleinste spruit uit de historie van het Engelse sportmerk. In het centrum van Amsterdam stond deze ’In het Wild’.

Na de eerste levenstekens in 2009 waarbij Aston's chief Ulrich Bez vertelde dat de tijd rijp was voor de Cygnet, werd er in aanloop naar het het einde van dat jaar steeds meer bekend. Niemand begreep eerder waarom Aston bezig was met de productie van het Toyota iQ-omgebouwde concept. Zelf zeiden de Britten in december 2009 dat ze zagen dat veel Aston Martin-eigenaren een kleinere Mini of Smart als tweede auto hadden voor kleine stadsritten. Om daarop in te spelen, zouden zij komen met deze kleine Cygnet. In eerste instantie was deze ook alleen leverbaar voor mensen die al een Britse sportauto voor de deur hadden staan. 'Toevallig' tegelijk werd bekend dat per 2015 elk concern een gemiddelde uitstoot van 130 gram per kilometer per auto moest hebben. Deze lag met de topmodellen voor Aston toen nog op 300 gram per kilometer. Elke Lamborghini en Porsche werd gecompenseerd door een Volkswagen Up en Mercedes had Smart als troef achter de hand. Maar Aston? Die bouwde de Toyota iQ om tot deze Cygnet.

De Cygnet werd vanaf 2011 in het Britse Gaydon gemaakt. Ullrich Bez gaf toen aan: "Wat we doen, doen we goed. Als we een prestatiegerichte sportauto maken, willen we geen concessies doen. De Cygnet is er voor de ruimte en de beperking van de uitstoot. Net als alle andere Aston Martins, is het een auto zonder compromissen." Echt onder de indruk waren we alleen niet. Onderhuids bleef het namelijk een Toyota iQ uit 2009 met de 1,0-liter driecilinder of de 1,3-liter vierpitter. Aston Martin ging aan de slag met het koetswerk en binnenin werden de plastic onderdelen vervangen voor luxere materialen. Zelf zei Aston Martin 150 uur in het verbouwen van elke Cygnet. Maar maakte dat de stadsauto nou tot een échte Aston Martin?

Wij reden in 2011 met de Aston Martin. Uit die rit bleek dat het vooral om de uitstraling gaat. Door zeven laklagen is de kleur net zo helder als die van een 'echter' Aston. Van binnen zit er veel leer en herkennen we klokken uit de grotere gespierde broers. Iets wat daarnaast enorm in lijn staat met de rest van Aston Martin: zijn prijs. Waar een iQ nooit echt aansloeg door een te hoge vanafprijs van €13.420. Voor een Cygnet was je destijds bijna drie keer zoveel kwijt met een kale prijs van €41.063. Degene die in Amsterdam stond had een catalogusprijs van € 47.793. De auto reed in januari 2012 uit de showroom en is sindsdien nooit op een andere naam gezet. Dan zou het zo zijn dat het baasje ook nog échte Aston Martin heeft. Deze stond alleen niet in de straat van onze hoofdstad geparkeerd. In totaal werden er zeven Cygnet's op Nederlands kenteken gezet. In 2013 stopte de productie van de kleine Brit.

