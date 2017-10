Slideshow

In gesprek met Taco van Berkel, Jedlix Nederlandse start-up bij steeds meer merken in beeld

Jedlix, een Nederlandse start-up die zich bezighoudt met het optimaliseren van laadprocessen voor elektrische auto’s, wordt dit najaar losgeweekt van energieleverancier Eneco om zelfstandig verder te gaan. We praten erover met Taco van Berkel, mede-oprichter van het bedrijf.

Jedlix bestaat al enige tijd, maar is tot nu toe redelijk op de achtergrond gebleven. Het bedrijf wil oplossingen bieden die voor zowel energieleveranciers als eindgebruikers gunstig zijn. Dat doet het door de auto op te laden op die momenten dat er relatief veel aanbod en/of relatief weinig vraag naar (groene) stroom is.

"Met name bij mensen die 's nachts thuis hun auto opladen kunnen we het laden prima uitstellen tot deze gunstige momenten, waarbij 's morgens op de standaard ingestelde tijd hun accu gewoon helemaal opgeladen is", vertelt Van Berkel. "Groene energie is natuurlijk goedkoper als er minder vraag is of als het bijvoorbeeld hard waait. Dat scheelt veel voor energiemaatschappijen, maar we willen de eindgebruikers graag laten meeprofiteren." Rijk worden gebruikers daar niet van, maar de inzet van Jedlix-techniek levert toch een klein voordeel op: "Aan het einde van de maand krijg je al snel zo'n 10 euro uitgekeerd als beloning."

Tenminste, als je Eneco-klant bent. Doordat de ingenieuze laadoplossing nu nog is ondergebracht bij de energieleverancier geldt het voordeel vooralsnog alleen voor mensen die ook energie afnemen bij Eneco. "Dat is de voornaamste reden om Jedlix onafhankelijk te maken. Eneco blijft wel aandeelhouder, maar denkt dat Jedlix beter tot zijn recht komt als het ook bij andere energieleveranciers financiële voordelen voor de eindgebruiker oplevert." Ook bij plug-in hybrides is het voordeel van de rekentechniek bescheiden. "Het is nuttig voor auto's met een accucapaciteit vanaf zo'n 22 kWh", vertelt Van Berkel.

'Smart Charging' wordt door meer bedrijven aangeboden, maar Jedlix pakt de zaken naar eigen zeggen wel op een geraffineerde manier aan. "De meeste elektrische auto's krijgen van huis uit een systeem mee waarmee je een laadschema kunt instellen, maar onze functionaliteit bekijkt van uur tot uur wat het aanbod - en daarmee de prijs - van energie is", zegt Taco. "De gebruiker stelt eenvoudigweg in wanneer hij of zij wil dat de auto volledig vol is, waarna de techniek binnen de beschikbare tijd de meest gunstige laadmomenten selecteert."

Jedlix kan het laadproces zowel via de auto als via de laadpaal beïnvloeden. Als het aan een laadpas wordt gekoppeld, maakt het niet uit wat voor auto er wordt gebruikt en andersom. Daarom zoekt de start-up de samenwerking met zowel autofabrikanten als laadpaalleveranciers. Op dit moment zijn BMW, Tesla, Renault en de stichting E-Laad de voornaamste partners.

Door de eigen app van Jedlix, iChargesmart, is het bedrijf vooral bekend bij Tesla-rijders en klanten van E-laad. Renault lanceert nu een vergelijkbare app, maar dan onder haar label. Jedlix treedt niet altijd onder de eigen naam naar buiten, maar is bij BMW bijvoorbeeld geïntegreerd in de i-Remote-app. Eerder deze maand werd bekend dat ook Renault de samenwerking met het Nederlandse bedrijf is aangegaan.

Van Berkel voorziet dat er op termijn nog meer toepassingen denkbaar zijn voor 'slim' laden: "In de toekomst ontstaan er problemen als iedereen tegelijk gaat opladen. Het goed verdelen van dat aanbod, zodat het energienetwerk niet meer wordt belast dan nodig, staat ook op de planning. Daarnaast kan het terugleveren van energie uit auto's aan het energienetwerk worden gefaciliteerd. Ook verwachten we dat slim laden waardevoller wordt door de toename van het aantal windparken in Europa. Hetzelfde geldt ook als het aandeel van zonne-energie toeneemt, wat vooral gevolgen zal hebben voor mensen die overdag op hun werk laden."

Jedlix maakt uiterlijk in november de overstap naar zelfstandigheid en was bijvoorbeeld ook aanwezig op de IAA in Frankfurt om meer naamsbekendheid te genereren binnen de branche.