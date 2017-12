Slideshow

In gesprek met: Richard Hammond "We leven in een geweldig interessante tijd"

Met The Grand Tour maakte het beroemde trio Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond een indrukwekkende rentree. De heren maken zich nu op voor het tweede seizoen, dat 8 december van start gaat. We praten erover met niemand minder dan Richard Hammond!

Als we Hammond spreken, is hij net hersteld van z'n ongeluk met de Rimac Concept One. In juni van dit jaar werd hij in een helikopter naar een Zwitsers ziekenhuis vervoerd nadat de elektrische supercar ondersteboven en volledig onherkenbaar in de berm was beland. Hammond hield er geen blijvende schade aan over, maar mocht twee maanden lang geen auto besturen.

Meteen maar met de deur in huis: hoe is het om na twee maanden weer voor het eerst achter het stuur te kruipen?

"Geweldig! Ik heb net m'n eerste rondje gereden in m'n mustang uit 1967 en kreeg meteen een enorme grijns op m'n gezicht."

Wat voor gevolgen heeft het als een Grand Tour-presentator twee maanden 'uit de running' is?

"Het is bijzonder vervelend, want voor het eerst lagen we eens op schema met ons 'huiswerk'. Dat is na deze vertraging wel anders, maar het gaat goed komen."

Wat is het mooiste dat je hebt meegemaakt tijdens het filmen van seizoen 2 van The Grand Tour?

"Mijn mooiste ervaring is ook meteen m'n modderigste en smerigste: op een vreselijk goedkope motorfiets in Mozambique die eigenlijk nergens goed in was. Ik zag er van tevoren wat tegenop, maar achteraf is het geweldig. Het was zwaar, maar juist daardoor zo leuk."

Wat is het grootste verschil tussen het 'oude' Top Gear en het huidige The Grand Tour?

"Het belangrijkste verschil is dat we mensen nu nog nadrukkelijker over de hele wereld willen meevoeren. Het reizen is echt een belangrijk onderdeel van de show geworden. Dat is overigens ook wat ervoor zorgt dat The Grand Tour wat mij betreft nooit saai zal worden."

Is het moeilijk om origineel te blijven na zoveel afleveringen van Top Gear en The Grand Tour?

"Zeker niet, want er zijn altijd meer verhalen om te vertellen. We gaan niet zomaar met een auto rijden omdat het een nieuw model is, er moet meer zijn. Het gaat ons om de manier waarop auto's samenkomen met mensen. Dat gaat weer vaak samen met reizen en waarom we altijd ergens anders zijn. Bovendien leven we momenteel in een geweldig interessante tijd, qua auto's. De steeds grotere rol van hybride en elektrische auto's vind ik bijvoorbeeld erg interessant. Het zorgt ervoor dat er altijd iets nieuws te proberen is."

Inderdaad speelt The Grand Tour zich over de gehele wereld af, met een bijbehorend publiek. Hoe belangrijk is het Britse karakter van de show nog?

"Wij (de presentatoren, red.) zijn Brits en zullen dat altijd blijven. Dat kunnen en willen we niet veranderen. We kijken op onze eigen manier naar de wereld en laten geen gelegenheid onbenut om dat te benadrukken."

Bij The Grand Tour gaat veel aandacht uit naar supercars en hypercars, terwijl we bij AutoWeek juist graag veel aandacht besteden aan betaalbare, bereikbare modellen. Zijn die auto's nog interessant voor je?

"Ik ben een autoliefhebber pur sang, dus ik vind alles interessant. Nieuwe supercars, maar ook oude barrels. Aan afleveringen met oude auto's, zoals onze vele 'roadtrips' en 'cheap car challenges', beleef ik zelfs de meeste lol. Ik denk ook dat het goed is om te beseffen dat iedere nieuwe auto voor de meeste mensen een duur product is. Niet alleen supercars, maar ook de meer alledaagse modellen. Zoals gezegd gaat het ons echter vooral om het vertellen van geweldige verhalen, en daar horen vaak spectaculaire, dure auto's bij."

Ten slotte heb ik nog een vraag die op mij persoonlijk betrekking heeft. Ik kocht namelijk onlangs een Lexus SC430, een auto die in Top Gear tot 'Worst car in the history of the world' is benoemd. Denk je er nog steeds zo over?

"Haha! Laat ik zeggen dat de esthetiek van een auto voor mij toch wel belangrijk is. Als ik een auto geparkeerd heb en omkijk, wil ik graag nog even genieten. Bij een SC430 word ik er niet zo blij van."