In gesprek met: Jacob Spigel, Tushek & Spigel 'De wereld behoeft geen tweede Bugatti'

Wie dermate gezegend is dat hij in de markt is voor een supercar, kan zijn kapitaal bij gerenommeerde merken als Ferrari, Lamborghini en Porsche spenderen. Voor wie liever met iets minder bekends in de kijker loopt, bieden tal van kleine ambitieuze supercarfabrikanten uitkomst. AutoWeek sprak met Jacob Spigel, autoliefhebber én mede-eigenaar van het in Oostenrijk gevestigde Tushek & Spigel.

Tijdens Top Marques in Monaco en andere exclusieve lifestylefeestjes pronken vrij jonge producenten van in welk opzicht dan ook bijzondere, maar veelal vooral prijzige auto's met hun waren. Van Zarooq tot ATS en van Rezvani tot Sin Cars en Rimac. Eén van die ambitieuze 'kleintjes' is Tushek & Spigel, een in Oostenrijk gevestigd supercarmerk dat in 2008 uit de grond werd gestampt door de Sloveense coureur Aljoša Tushek. In 2011 voegde de Israëlische zakenman én autoliefhebber Jacob Carl Spigel zich bij het merk, het jaar waarin Tushek werd omgedoopt in Tushek & Spigel. "Daarmee is mijn jongensdroom toch eigenlijk wel uitgekomen", vertelt Spigel.

Met Tushek & Spigel denkt Spigel zijn eigen niche binnen de supercarwereld te hebben gevonden. "Onze auto's zijn bedoeld voor verzamelaars die een bijzondere aanvulling op hun collectie zoeken", vertelt Spigel. "De wereld heeft geen behoefte aan een tweede Bugatti of een tweede Ferrari, daarvan zijn er al te veel. Wie zich in het vaarwater van die merken begeeft, biedt eigenlijk niets nieuws ten opzichte van wat we al jaren kennen. Verzamelaars willen iets unieks. Ook willen we niet meedoen met de pk-wedloop, we doen niet mee met die wedstrijd ver plassen. Die pk-strijd is niet meer realistisch. Supercars met 2.000 pk hebben geen functie en dienen puur om in een gesprek mee te patsen. Het is een trend in de wereld van de supercars die op termijn zal stoppen."

Pagani

Dat betekent niet dat Tushek & Spigel helemaal nergens mee te vergelijken is, zo blijkt. "Als er één merk is waar we ons wat mentaliteit betreft aan spiegelen, dan is het Pagani. Pagani's hebben een zekere exclusieve uitstraling, zijn begerenswaardig en letten op de allerkleinste details." Volgens Jacob onderscheidt zijn merk "met Lamborghini-achtig agressief design" zich voornamelijk met de grote focus die op gewichtsreductie ligt. "We hebben als doel om op een pk-gewichtsverhouding van 1 pk per kilo uit te komen. Onze basis ligt in de racerij, we hebben dus veel kennis opgedaan in die wereld. We geven onze auto's een koolstofvezel monocoque en passen titanium toe om het gewicht tot een minimum te beperken. Onze raceachtergrond komt verder tot uiting in een display dat informatie weergeeft over het circuit waarop de auto zich bevindt. De settings van de auto worden daar vervolgens op afgestemd", legt Spigel uit.



Over welke auto's hebben we het dan? Het gamma van Tushek & Spigel bestond aanvankelijk alleen uit de in 2012 tijdens Top Marques in Monaco gepresenteerde Renovatio TS500, een auto die voor zo'n 70 procent gelijk was aan de K1 Attack, de in 2002 gepresenteerde supercar van Aljoša Tushek. In plaats van een V6 van Ford of een viercilinder van Honda werd de sinds 2016 niet meer leverbare TS500 voortgestuwd door een 450 pk en 428 Nm sterke V8 afkomstig uit de vorige generatie Audi RS4. De 1.133 kilo wegende TS500 moest daarmee in 3,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Zijn top? 410 km/h. Twee jaar later introduceerde Tushek & Spigel de TS 600, een auto die de V8 van de toen actuele Audi R8 achterin kreeg. Deze 630 pk en 580 Nm sterke en 1.193 kilo wegende inzending hielp de creatie in 2,9 tellen aan een snelheid van 100 km/h. Wie 7,4 tellen geduld had, zag de naald van de snelheidsmeter op 200 km/h uitkomen. Pas bij 351 km/h behoorde het versnellen tot het verleden. Voor de TS600 werd een bedrag van grofweg 475.000 euro exclusief belastingen gevraagd.

Inmiddels werkt Tushek & Spigel achter de schermen hard aan de TS700, zijn krachtigste en tevens lichtste model ooit, dat in twee smaken beschikbaar komt. De basisversie, alles is relatief, legt slechts 990 kilo in de schaal en moet dankzij een 740 pk en 880 Nm sterke V8 in 2,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h schieten. De net geen miljoen euro – exclusief belastingen – kostende exoot krijgt gezelschap van een plug-in hybride-variant, de TS700E. Dankzij elektro-ondersteuning komt het vermogen uit op ruim 1.000 pk waarmee de grofweg 1.250 kilo wegende TS700E zich in 2,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h katapulteert.

Geen bloedsnelle EV



Die aandacht voor elektrificatie mondt volgens Spigel niet uit in een volledig elektrische supercar. "Een 100 procent elektrische aandrijflijn past niet bij een supercar. Supercars moeten meer bieden dan enkel snelheid. Het gaat om emotie, daar hoort gebulder bij. Het is die supercarervaring die we intact willen houden." Dat Jacob Spigel ambitieus is, blijkt wel uit zijn voornemen om van Tushek & Spigel meer te maken dan een supercarmerk. "Met de juiste samenwerkingen en genoeg kapitaal is een elektrische compacte auto zeker iets wat bij het merk zou passen. Wellicht daarover later meer!"