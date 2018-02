Slideshow

In detail: Mercedes-Benz X-klasse met 3.0 V6 Topdiesel 350d nader bekeken

Bij de lancering van de X-klasse liet Mercedes-Benz weten dat het op termijn een zescilinder dieselmotor aan de line-up zou toevoegen. Vandaag voegt het merk daad bij het woord.

Mercedes-Benz riep eerder al dat het het motorenpallet van de X-klasse, bestaande uit een 2,3-liter grote viercilinder die 163 pk of 190 pk sterk is, zou uitbreiden met een 3,0-liter grote V6-dieselmotor. Vandaag is die 258 pk en 550 Nm sterke zelfontbrander in de X 350d gepresenteerd. Het maximumkoppel is beschikbaar tussen 1.400 en 3.200 tpm.

Met zijn nieuwe, krachtigste dieselmotor is de X-klasse in staat om in 7,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Zijn topsnelheid ligt op 205 km/h. Wie dat soort meetresultaten niet probeert te benaderen, moet een gemiddeld verbruik van 9,0 l/km kunnen halen.

Wie deze krachtbron bestelt, krijgt standaard permanente vierwielaandrijving en de 7G-Tronic Plus-transmissie. Deze topversie beschikt tevens over Dynamic Select waarmee het karakter van de auto in te stellen valt in de modi Comfort, Eco, Sport, Manual en Offtoad. In Manual-modus kan er, zoals verwacht, via schakelflippers geschakeld worden. De bodemspeling van de 5,34 meter lange X-klasse bedraagt 20,2 centimeter. Wie het wenst, kan tegen meerprijs een met 2 centimeter verhoogd onderstel krijgen.