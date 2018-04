Voorlopig geen elektrische versie In detail: Ford Focus

Slideshow

Het zal je niet zijn ontgaan dat Ford afgelopen dinsdag een nieuwe Focus heeft onthuld. Tijdens het bijbehorende evenement in Londen kregen we uitgebreid de gelegenheid om kennis te maken met de nieuweling, zodat er nu nog meer te melden is over ‘de beste auto die Ford ooit heeft gemaakt’.

Want jawel, Ford noemt de vierde Focus zijn beste auto ooit. De auto is qua uiterlijk lang niet zo'n schok als de eerste Focus ooit was en bewandelt een behoorlijk behoudende weg. Dat wordt niet door iedereen gewaardeerd, zo blijkt uit de reacties onder het nieuwsbericht van dinsdag. Termen als 'inwisselbaar' en 'netjes' winnen het nadrukkelijk van 'mooi' of 'lelijk', maar dat is een bewuste keuze van Ford. Met de Human Centric-ontwerpfilosofie zegt Ford vooral te hebben geluisterd naar bestaande Focus-klanten, om de auto aan de hand van hun meningen fijn te slijpen. Gebruikers centraal dus, waarbij vooral het interieur, het bedieningsgemak en het rijgedrag profiteren.

Interieur

Typisch Ford is het feit dat de Focus in sterk van elkaar verschillende uitvoeringen wordt gepresenteerd. De Active, ST-Line en Vignale zijn duidelijk te onderscheiden van de minder opvallend aangeklede varianten, terwijl daarvan de Titanium weer herkenbaar is naast de minder luxueuze Trend, waarvan helaas nog geen beeldmateriaal is. Inmiddels is duidelijk hoeveel hoger de 'ruige' Active is: 30 mm. De sportieve ST-Line staat juist 10 mm lager op de poten dan zijn reguliere broertjes. Ook is helder dat de ST-Line, Vignale en Active eveneens te combineren zijn met de Wagon-koets, hoewel ze als hatchback worden gepresenteerd. Aan de binnenzijde beschikt elke uitvoering over zijn eigen kenmerken. Zo kent de ST-Line sportievere stoelen en heeft de Active bekleding die tegen een stootje moet kunnen. De Vignale is natuurlijk luxueus aangekleed en heeft bijvoorbeeld ook fraaie gestikte naden op het dashboard. Op de middentunnel, die lager en smaller is dan voorheen, zijn zachte, beklede 'kussens' aangebracht die voorkomen dat je knieën hardhandig in aanraking komen met kunststof panelen. Het dashboard zelf is niet naar de bestuurder toegekeerd, maar ook dat is een bewuste keuze. Ford zegt een 'open gevoel' te willen creëren, waardoor de auto vanbinnen ruimer moet aanvoelen. Dat gaat ten koste van het cockpitgevoel voor de bestuurder, maar passagiers zijn in Fords filosofie net zo belangrijk.

Technologie

Mede daardoor profiteren die passagiers van nieuwe connectiviteitsmogelijkheden. De Ford Pass Connect-app bestond al, maar de Focus beschikt nu over een eigen modem en kan dus zijn inzittenden van 4G-wifi voorzien. Zelfs buiten de auto, tot maximaal vijftien meter verderop, kan hiervan gebruik worden gemaakt. De app voorziet de Focus-rijder van allerhande informatie. Zo is altijd inzichtelijk waar de auto zich bevindt, kan op afstand worden gewaarschuwd voor een defect lampje, is de tankinhoud te allen tijde te controleren en is het in sommige landen zelfs mogelijk om de auto op afstand te starten. Deze functie is in de Verenigde Staten behoorlijk alledaags, maar in Europa kennen we het eigenlijk niet. Ford zegt te onderzoeken of 'remote start' ook hier legaal kan worden aangeboden. Op het gebied van rijassistentiesystemen biedt de Focus geen wereldschokkende innovaties, maar Ford heeft zijn bestaande systemen wel fijngeslepen. Zo moet de rijstrookassistent nu ook kunnen werken als de randen van de weg niet zijn gemarkeerd met een witte streep en moet de auto zijn bestuurder kunnen waarschuwen als er tegen het verkeer in wordt gereden. Net als de grote Edge is de Focus na de generatiewissel niet alleen in staat om te remmen als er een stilstaand object opdoemt, maar kan de auto daar ook automatisch omheen sturen. Ook zijn er ledkoplampen beschikbaar die bij het meesturen niet reageren op input van de besturing, maar op de informatievoorziening van een camera. Daardoor kan de lichtbundel zich al voor de bocht of rotonde aanpassen aan de omstandigheden. Deze ledlampen zijn de exemplaren op de Wagon en Vignale van de persfoto's. De getoonde Active en ST-Line beschikken over minder uitgebreide ledverlichting, herkenbaar aan de 'streep' die dwars door de unit loopt. In de basis krijgt de Focus gewoon halogeenkoplampen mee, waarmee het totaal aantal koplampsoorten op drie komt. Het feit dat de behuizing bij de ST-line in zwart is uitgevoerd, is daarbij nog niet meegeteld.

Elektrisch

Een belangrijke vraag bij de introductie van de Ford Focus is of er ook een (deels) elektrische variant verschijnt. Ford is net als veel concurrenten bezig met een enorm elektro-offensief en wil in 2022 niet minder dan veertig geëlektrificeerde auto's in zijn gamma hebben. Zestien daarvan moeten échte EV's zijn, maar of een Focus Electric daarbij hoort, is op dit moment niet duidelijk. Ford laat in het midden in hoeverre het nieuwe C2-platform geschikt is voor alternatieve aandrijflijnen en belooft slechts mild hybrid-technologie voor het model. Wel stelt het merk dat de Focus, ook met de gepresenteerde reeks benzine- en dieselmotoren, tot de top behoort op het gebied van CO2-reductie. Het merk stelt dat het nieuwe model bijzonder gunstig uit de nieuwe WLTP-verbruikscyclus komt en belooft 108 gram per kilometer voor de 1.0 Ecoboost en 120 gram voor de sterkere 1.5. Cilinderuitschakeling draagt in beide gevallen bij aan het lage verbruik.

De nieuwe Focus verschijnt in juni in de Nederlandse showrooms. Uiteraard worden voor die tijd ook de prijzen bekendgemaakt en op dat moment zal ook blijken welke versies er wel en welke er niet op het Nederlandse menu verschijnen.