In detail: Ford Fiesta ST Sperdifferentieel en Launch Control

Iets meer dan een jaar geleden verschenen de eerste beelden van de Ford Fiesta ST al. Tijdens een eerste kennismaking in de vorm van een ‘meerijdsessie’ vertelt Ford uitgebreider over het nieuwe driepitsbommetje.

De introductie van de nieuwe Ford Fiesta ST neemt daarmee heel wat tijd in beslag, maar later dit voorjaar hopen we toch echt zelf achter het stuur te kruipen. Tot die tijd moeten we het doen met wat de engineers van Ford ons vertellen. Dat is nu meer dan een jaar geleden, toen al wel duidelijk was dat de snelste Fiesta over een volledig nieuwe driecilinder 1.5 EcoBoost met maar liefst 200 pk beschikt. Daarmee moet de auto in staat zijn om in 6,5 seconden van 0 naar 100 te accelereren, maar bij compacte hot hatches gaat het om meer dan alleen sprinttijden. Om ook het bochtengedrag van de sportieve Fiesta naar een hoger plan te tillen, biedt Ford om te beginnen een mechanisch sperdifferentieel aan voor nog meer grip. Bovendien kunnen bestuurders kiezen uit drie verschiillende rijmodi die de auto volgens zijn makers veranderen van een 'alledaagse hatchback' naar een circuitwaardige sportauto. Dat gaat wellicht wat ver, maar de standen Normal, Sport en Track lijken dus wel veel invloed te hebben op het karakter van de Fiesta. Voor maximale controle heeft Ford de besturing aangescherpt, zodat er nu minder omwentelingen van het stuurwiel nodig zijn om van uiterst links naar uiterst rechts te gaan.

Enthousiaste bestuurders die vaak het circuit op hopen te zoeken kunnen niet alleen opteren voor eerdergenoemd sperdifferentieel, maar krijgen ook de mogelijkheid om te kiezen voor de optie Launch Control. Bij de handgeschakelde Fiesta regelt die niet alleen het optimale toerental voor vertrek, maar zorgt het systeem ook dat de auto zonder afslaan, bokken of overdreven wielspin wegschiet als de koppeling vervolgens in één keer wordt losgelaten. Tot slot lijkt de Fiesta bijzonder graag met zijn kont de buitenkant van de bocht op te zoeken. Een 'drift mode' zoals op de Focus RS zit er natuurlijk niet in voor de voorwielaangedreven ST, maar tijdens de meerijdsessie blijkt wel dat de Fiesta indien gewenst dwars gaat alsof de aandrijfkrachten naar de achterwielen gaan. Het complete verhaal lees je in AutoWeek 11, die vanaf morgen in de winkels ligt.