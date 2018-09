De cijfers achter de grootste groei ooit In detail: Europese autoverkopen augustus

Eerder konden we al melden dat er in augustus maar liefst 30 procent meer auto's zijn verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Inmiddels is er meer duidelijk over de opbouw van de verkoopcijfers die goed zijn voor de grootste groei ooit.

Dat record is niet zo verwonderlijk, want nog nooit waren de omstandigheden zo gunstig voor een extreem goede augustusmaand. De zomermaan die normaliter juist een dieptepunt in de Europese autoverkopen is, ging dit jaar immers vooraf aan de verplichte invoering van WLTP-cijfers voor uitstoot en verbruik en dus hadden autobouwers er belang bij om hun producten nog snel voor die magische grens op de weg te zetten. Ook voor kopers viel daar voordeel uit te halen, want veel prijsstijgingen zijn op 1 september pas ingevoerd en bij de aankoop van 'oude' modellen was het voor die datum makkelijk onderhandelen.

Dit alles resulteerde in een totale verkoop van 1,17 miljoen auto's, zoals gezegd een groei van dik 30 procent ten opzichte van vorig jaar. De grootste groei was te vinden op de zakelijke markt, waar de zogenaamde 'fleet sales' goed waren voor een stijging van 38 procent en een aandeel van 59 procent in het geheel. Nederland staat bij de toplanden als het gaat om stijgingen in deze subcategorie, hier stegen de zakelijke verkopen met maar liefst 65 procent. Alleen Spanje deed het met een ongelofelijke 86 procent nog 'beter', terwijl Frankrijk en Oostenrijk volgen met elk 54 procent. Bij de particuliere verkoop werd over heel Europa een stijging van 11 procent genoteerd. Over de gehele linie noteerde Nederland in augustus een groei van 42,1 procent, waar België met 53,3 procent opvallend genoeg een nog grotere stijging zag.

"Deze cijfers laten zien hoe groot de invloed van externe factoren is op de verkoopcijfers", vertelt Felipe Munoz van Jato Analytics, dat de cijfers zoals altijd boven water toverde. "De cijfers tonen bovendien aan hoe slecht autobouwers waren voorbereid op de invoering van WLTP en het zal interessant zijn om te zien hoe dat de komende maanden een vervolg zou krijgen".

Volkswagen stond ook in augustus bovenaan en noteerde een groei van 45 procent, maar Jato tekent daar wel bij aan dat dit merk grotendeels afhankelijk is van zakelijke verkopen. 2 van de 3 auto's van dit merk horen in die categorie thuis. De T-Roc, die het erg goed doet en 'overall' op de vijftiende plek staat, weet naar verluidt wel veel particuliere kopers te verleiden. Opvallend is dat Audi op de derde plek staat, ongetwijfeld ook geholpen door pre-WLTP-registraties. Renault nestelt zich tussen de Duitse merken in op een tweede plek, de rest van de lijst vind je hierboven.

Zoomen we in op brandstofsoort, dan valt op dat benzine er wederom met een groter aandeel vandoor gaat ten koste van diesel. Benzine is nu goed voor 57 in plaats van 51 procent, diesel noteert 35 in plaats van 42 procent. Alternatieve brandstoffen zijn goed voor de resterende 6,3 procent, ten opzichte van een aandeel van 5,8 procent vorig jaar.

Met een aandeel van 35,7 procent (2017: 29,6 procent) staan SUV's als het grootste segment te boek, maar daar hoort een hele grote 'maar' bij. Hoogpotige voertuigen worden namelijk in deze analyse nog altijd als een apart segment beschouwd, terwijl SUV's inmiddels in alle segmenten te vinden zijn. Het zou dan ook wellicht beter zijn om auto's met deze carrosserievorm op formaat aan een bepaald segment toe te kennen, zoals dat nu ook met hatchbacks, sedans en stationwagens gebeurt. Zo lang dat niet het geval is, zullen SUV's naar alle verwachting hun heerschappij weten vast te houden. Het B-segment, waarin auto's als de Renault Clio en Volkswagen Polo vallen, staat op nummer twee.