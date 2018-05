AdBlue als basis In detail: nieuwe diesel-problematiek bij Audi

Gisteravond berichtten we al kort over mogelijke nieuwe diesel-problematiek bij Audi, vandaag gaan we er iets dieper op in. De ongeregeldheden lijken vooral betrekking te hebben op het Adblue-systeem.

Het ANP-bericht van gisteravond ging niet in op details, maar concentreerde zich op de kern van de zaak. In Duitsland is aan het licht gekomen dat er 'mogelijk' gerommeld is met de uitstootcijfers van een specifieke reeks grotere dieselmodellen. Der Spiegel meldt dat het gaat om de A6 en A7 van de uitgaande generaties. In het geval van de populairdere A6 gaat het dan om de zogenaamde C7, meer specifiek exemplaren die zijn voorzien van de 3.0 TDI met 200kW/272 pk. Precies: exact de auto die de politie heeft uitverkozen als 'snel interventievoertuig'. Het Kraftfahrt Bundesambt (KBA), het Duitse equivalent van 'onze' RDW, zou middels een hoorzitting het vermoeden van gerommel met uitstootwaardes bij de V6 TDI-uitvoeringen van de A6 en A7 nader onderzoeken.

Adblue

Het vermeende gesjoemel zou betrekking hebben op het Adblue-systeem, dus de vloeistof-toevoeging die de uitstoot van schadelijke stoffen moet beperken. Adlbue behoeft volgens de Audi-voorschriften alleen in de werkplaats, tijdens regulier onderhoud, te worden bijgevuld, maar om de periode tussen twee onderhoudsbeurten te overbruggen zou de toevoer van Adblue tussendoor (soms) worden uitgeschakeld. Tijdens metingen werkt het Adblue-systeem wel naar behoren, maar op de weg zouden de betrokken auto's daarom onder bepaalde omstandigheden veel meer schadelijke stoffen uitstoten dan op papier het geval is. Audi zegt het nieuwe probleem zelf te hebben ontdekt en het vervolgens aan de KBA te hebben gemeld en heeft de verkoop van auto's die mogelijk betrokken zijn bij deze kwestie voorlopig stopgezet. We zijn nog in afwachting van een reactie van Audi Nederland, dus het is vooralsnog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse markt.

Het nieuws van gisteren is het zoveelste hoofdstuk van het sjoemelsoftware-debacle binnen de Volkswagen Groep. Ook de betrokken 3.0 TDI kwam kort na het losbarsten van 'Dieselgate' al voorbij, maar toen had de ellende nog geen betrekking op het Adblue-systeem.