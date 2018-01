Slideshow

In de kou: nieuwe Range Rover Evoque Evolutie van succesnummer

Land Rover heeft een nieuwe generatie Range Rover Evoque in de incubatiekamers staan, een auto die nu opnieuw is opgedoken.

Land Rover schoot met de in 2011 gepresenteerde Evoque regelrecht in de roos. In zijn debuutjaar ging de hipst ogende Range Rover ooit bijna 23.000 keer over de toonbank. Daar had de SUV, toen nog als drie- en vijfdeurs te krijgen, slechts enkele maanden voor nodig. In 2012 vonden bijna 109.000 Evoques een eigenaar, gevolgd door maar liefst 124.292 exemplaren in 2013. 2014 was met 125.364 verkochte Evoques het topjaar, maar ook in 2016 wist de toen alweer dik vier jaar oude Engelsman de aandacht van de kopers vast te houden: 112.461 gingen over de toonbank. Het succes van het model heeft Land Rover er waarschijnlijk toe bewogen om de nieuwe generatie Evoque geen wereldschokkend nieuw uiterlijk te geven.

De achterlichten van de tweede generatie Evoque lijken breder te worden dan voorheen. De driedeurs Evoque keert waarschijnlijk niet meer terug, die knipte Land Rover eerder namelijk al uit het leveringsgamma. Wat de plannen voor de excentrieke Evoque Convertible zijn, is nog niet helemaal zeker. Mocht die variant terugkeren, dan zou dat zeker van lef getuigen. De nieuwe Evoque verwachten we in 2019 op de markt. Eerder liet Jaguar Land Rover al weten dat elk nieuw model dat na 2020 wordt gelanceerd, over een geëlektrificeerde uitvoering komt te beschikken. Gezien het feit dat Land Rover sinds kort zelfs van de Range Rover een plug-in levert, wijst er min of meer al op dat ook deze Evoque aan de stekker gaat. We wachten af.