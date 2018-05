Opengeblazen In beeld: nieuwe Porsche 911 Turbo Cabriolet

Porsche heeft de nieuwe generatie 911 nu ook als Turbo Cabriolet de deur uit gestuurd.

In februari dit jaar liet Porsche zelf al de eerste afbeeldingen zien van de 911-992, de nieuwe generatie 911 die nog dit jaar zijn de debuut beleeft. Die auto komt natuurlijk weer beschikbaar in een groot aantal uitvoeringen, waar de Turbo er één van is. De dichte versie daarvan is al meerdere malen in beeld verschenen, maar deze 911 Turbo Cabriolet zagen we niet eerder!

Net als de eerder gesnapte 911's Turbo hangt ook dit exemplaar nog goed in de plakkers. Porsche geeft de nieuwe generatie 911 een over de gehele breedte van de achterzijde lopende lichtbalk, een bij de Turbo behorende achterspoiler en een beul van een zescilinder. De huidige Turbo is 540 pk sterk, terwijl de Turbo S 580 pk genereert. Kijk niet gek op als de volledig nieuwe 911 Turbo over om en nabij de 600 pk komt te beschikken.

Niet alleen vanbuiten wordt de 911 vernieuwd, ook het interieur gaat behoorlijk op de schop. Eerder gaven spionagefoto's al vrij dat de 911 de beschikking krijgt over diverse digitale displays, onder meer in het instrumentarium. Aanvankelijk verschijnen de Carrera en Carrera S op de markt, gevolgd door steeds snellere versies. Een Turbo, Turbo S, GT3 en GT3 RS zitten natuurlijk in het vat, maar reken op een reeks extra 911-variaties, zoals de T, de R en misschien wel de GT2.