In beeld: nieuwe Ford Kuga

Ford werkt aan aflossing voor de huidige generatie Kuga. De derde generatie van de SUV is nu voor het eerst in de buitenlucht gesnapt.

Ford is begonnen met het in het openbaar testen van de nieuwe, derde generatie Kuga. De auto hangt nog behoorlijk goed in de plakkers, dus over het uiterlijk van de nieuwe SUV kunnen we nog niet heel zeggen. Ongetwijfeld giet Ford de designtaal die we op de nieuwe Fiesta en Focus al zagen uit over de hoogpotige.

Onderhuids maakt de nieuwe Kuga gebruik van het C2-platform, Fords nieuwe platform dat zijn debuut beleeft in de nieuwe Focus. Verwacht meer interieurruimte dankzij een met ruim 5 centimeter toegenomen wielbasis. Ook op motorenvlak verwachten we overeenkomsten met de Focus. Reken op de komst van een 1,5-liter grote driecilinder als basismotor, een krachtbron die de huidige 1.5 met vier cilinders vervangt.

De huidige Kuga werd in 2016 op de snijtafel gelegd en derhalve zal het nog ongeveer een jaar duren voordat we op een autoshow, mogelijk die van Detroit in januari, tegen gaan komen.