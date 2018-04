Spannende vooruitblik In beeld: MG X-Motion

MG heeft voor het eerst afbeeldingen losgelaten waar de X-Motion Concept, die tijdens Auto China in Peking aan het grote publiek wordt getoond, op te zien is.

De X-Motion is een voorbode op een SUV, maar volgens MG tevens laat het studiemodel direct zien welke designweg het merk de komende jaren in wil slaan. Een uiteindelijk productiemodel, dat waarschijnlijk later dit jaar wordt gepresenteerd, zal door MG bovenaan zijn modellengamma worden gezet. Onderhuids zal de X-Motion voor de Chinese consument niet helemaal nieuw zijn. De auto deelt zijn techniek namelijk met de RX8 van concerngenoot Roewe.



De 'X' in de naam heeft volgens MG overigens helemaal niets te maken met het 'Cross' in cross-over. Nee, de 'X' staat voor "[...] de eindeloze mogelijkheden van de manier waarop mensen zich kunnen identificeren met het ontwerp". In dat ontwerp zien we overigens stukjes terug van de E-motion die rond deze tijd in 2017 werd gepresenteerd.