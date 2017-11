Slideshow

In beeld: Lynk & Co 02 Sedan wordt cross-over

Geely's Lynk & Co voegt spoedig een nieuwe telg aan zijn line-up toe: deze 02.

In april liet Lynk & Co, een merk uit het groeiende portfolio van Geely, met de 03 een nagenoeg productierijp studiemodel zien. De 03 wordt uiteindelijk een compacte sedan, een auto die de al bekende cross-over 01 als broer heeft. Het getal 02 zou ook op een sedanachtige geplakt worden, we kregen zelfs al een stoer ogend voorproefje te zien. Uit berichtgeving van het Engelse AutoExpress bleek echter dat Lynk & Co van de 02 toch liever óók een cross-over wilde maken. Vandaag zien we dankzij Chiense media wat Lynk & Co in het vat heeft zitten.

De 02 lijkt een compacte cross-over met een sportieve instelling te worden. Aan alle kanten laat de volgend jaar officieel te onthullen auto kenmerkende Lynk & Co-designelementen zien. Denk bijvoorbeeld aan de vorm van de achterlichten en de koplampunits. De auto meet net geen 4,5 meter in de lengte, is 1,89 meter breed en 1,53 meter hoog. De afstand die zich tussen de voor- en achteras bevindt, is met 2.702 mm identiek aan de wielbasis van de Volvo XC40. Dat is geen verrassing, net als de 01 is ook de 02 op dit door Volvo en Geely ontworpen CMA-platform geplaatst.

Lynk & Co komt ook naar Europa en wil zijn auto's alleen via internet verkopen, iets dat omstreeks 2019 ook daadwerkelijk moet gaan gebeuren!