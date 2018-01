Slideshow

In beeld: Infiniti Q Inspiration Concept Meer in januari

Infiniti presenteert tijdens de North American International in Detroit een nieuw studiemodel. We kunnen nu de achterzijde van die Q Inspiration Concept gedoopte auto bekijken.

Infiniti liet eerder al weten dat het nieuwe studiemodel moet laten zien wat we van toekomstige modellen van het merk kunnen verwachten. Infiniti sprak daarbij van een toekomst vol "[...] baanbrekende aandrijflijnen en autonomie". Mogelijk blikt de auto vooruit op een nieuwe generatie Q50 en/of Q70.



We zien een sedan met een coupé-achtige daklijn, een korte achterzijde en heel veel glas. De achterruit en het dak lopen naadloos in elkaar over. Zaken als zijspiegels en deurgrepen ontbreken nog, maar een mogelijk productiemodel zal uiteraard wel over die zaken komen te beschikken.

Welke aandrijflijn de concept-car meekrijgt, is nog niet bekend. We zetten in ieder geval in op een zekere vorm van elektrificatie. Op 15 januari weten we meer, dan wordt de Q Inspiration Concept in z'n geheel getoond in Detroit.