Bescheiden In beeld: Ford Focus in Trend-basistrim

Deze week liet Ford de nieuwe Focus vanuit alle hoeken zien, maar het waren enkel de dikkere versies die in de schijnwerpers werden gezet. AutoWeek kan nu ook de bescheiden ingestelde Trend laten zien.

Ford heeft de nieuwe Focus al in de Duitse configurator gezet en dat betekent dat we nu ook naar de Trend, de basisversie, kunnen kijken. Ford liet zijn vierde generatie Focus eerder al in diverse smaken zien, maar hield het wel bij de weelderiger aangeklede uitvoeringen van het Focus-portfolio.

Zo toonde het merk de hatchback alleen als sportieve ST-Line, als weelderige Vignale en als de met cross-oversaus overgoten Active. De Focus Wagon klom als luxueuze subtopper Titanium op het podium, stuk voor stuk rijk aangeklede modellen dus. De Trend die we nu voor je hebben opgedoken, is de basisversie van de nieuwe Focus.

Geen 17-inch lichtmetaal, maar bescheiden 16-inch stalen wielen, afgedekt met wieldoppen. Ook het grote scherm op het dashboard dat bij het infotainmentsysteem hoort, ontbreekt. In plaats daarvan beschikt de Trend over een relatief eenvoudige radio met een kleiner display. Een usb-aansluiting is wel aanwezig.

Op de Duitse markt heeft de Focus Trend een vanafprijs van € 18.700. Voor dat bedrag hangt Ford een 85 pk en 170 Nm sterke 1.0 EcoBoost in de neus van het model, een driecilinder die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Het gemiddeld verbruik moet op 5,1 l/100 km liggen. De Duitse basisversie van de uitgaande Focus heeft een vanafprijs van € 18.900 en heeft een 85 pk sterke atmosferische 1.6 onder de kap.

Uit navraag bij Ford Nederland blijkt dat die nieuwe 85 pk sterke 1.0 Ecoboost in Nederland niet in de Focus beschikbaar komt. Bij ons is de 100 pk sterke versie van dat blok de basismotor. "De iets hogere CO2-uitstoot van de 85 pk-versie doet de iets lagere inkoopprijs ten opzichte van de 100 pk-versie bijna teniet," luidt de verklaring.