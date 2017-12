Slideshow

In 2025 helft van de Porsches aan de stekker CEO verwacht explosieve groei

Waar Porsche nu al plug-in-hybrides van de Panamera, Panamera Sport Turismo en Cayenne heeft, wil het merk dat in 2025 de helft van zijn wagenpark aan de stekker hangt.

Dat heeft Klaus Zellner, CEO van Porsche's Amerikaanse tak, tegen Green Car Reportsverklaard. Nu heeft Porsche bij de drie modellen een hybride versie. Standaard is dat het E-Hybrid-systeem dat wordt gecombineerd met vierwielaandrijving. Een krachtigere versie is de Turbo S E-hybride met 680 pk. Deze is bij ons leverbaar in de Panamera en Panamera Sport Turismo. Over zeven jaar verwacht Zellner dat de helft van de Porsches aan de stekker hangt. Ruim driekwart hiervan zal een plug-in-hybride worden, de rest volledig elektrisch.

Een stap richting die doelstelling is de Porsche Mission E: de eerste volledig elektrische auto van Porsche. Deze wordt in 2020 op de markt verwacht. In 2015 zagen we al conceptmodel van de Mission E tijdens de IAA in Frankfurt. Toen waren twee elektromotoren verantwoordelijk voor een gecombineerd vermogen van 600 pk die naar alle vier de wielen wordt verstuurd. Daarmee moest een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 3,5 tellen haalbaar zijn. Dit zou dé concurrent voor Tesla worden.