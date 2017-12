Slideshow

In 2016 record ernstig verkeersgewonden Monitor Verkeersveiligheid geeft schokkend inzicht

Een nieuw rapport over de verkeersveiligheid in Nederland geeft inzicht hoe we ervoor staan op de Nederlandse weg. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet mals: nooit eerder vielen er zoveel ernstige verkeersgewonden en het aantal dodelijke slachtoffers daalde voor de derde keer op rij niet.

Elk jaar brengt SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, een rapport uit met de cijfers over hoe het gesteld is met de veiligheid op onze wegen. De meest recente cijfers laten zien dat er in 2016 21.400 mensen ernstig gewond raakten in het verkeer. Dit is een record sinds het begin van de ongevallenregistratie in 1993. Na een eerdere piek in 2013 met 19.700 ernstig gewonden, daalde dit aantal naar 18.800 in 2013. Sindsdien is het aantal slachtoffers echter weer gestegen tot aan 21.400 mensen in 2016. Ook het aantal dodelijke slachtoffers steeg weer in vergelijking met een jaar eerder. In 2007 was er een piek van 791 slachtoffers in het verkeer. Daarna daalde dit cijfer naar 570 mensen in 2014. Sindsdien stijgt het aantal alleen weer tot aan 629 dodelijke slachtoffers die we in 2016 betreurden.

Als we naar de monitor kijken, dan zien we vijf groepen slachtoffers en ongevallen die een minder gunstige ontwikkeling maken. Zo waren er in 2016 meer ongevallen met een scootmobiel, waren er fietsers vaker bij een ongeval betrokken, vielen er meer slachtoffers onder de ouderen in het verkeer (80-plus), botste er vaker een bestelauto en gebeurden er meer ongelukken op wegen waar 30- en 60 km/h gereden mocht worden. De vergrijzing heeft een groot aandeel in de groei van deze groepen. Ouderen zijn over het algemeen niet gevaarlijker, maar vooral kwetsbaarder. Volgens de SWOV is er een nieuw impuls nodig voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Alle factoren moeten daarvoor samenwerken. Dat wil zeggen veiligere voortuigen, veiligere infrastructuur en veilige verkeersdeelnemers.