25 procent meer naar Nederland gehaald Importrecord gebruikte auto eerste kwartaal 2018

Niet eerder werden er zoveel gebruikte auto's naar ons land gehaald. Dat blijkt uit cijfers die VWE Automotive vandaag presenteert.

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 61.530 gebruikte auto's geïmporteerd, een toename van maar liefst 25 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Opvallend gegeven: niet eerder werden in het eerste kwartaal meer dan 50.000 gebruikte auto's naar ons land gehaald. Het is voor het eerst dat er meer auto's geïmporteerd werden dan geëxporteerd.



De import van occasions zit overigens al even in de lift. In heel 2017 werden met 197.726 exemplaren 17,5 procent meer gebruikte personenauto's geïmporteerd dan in 2016. In dit jaar kwamen 168.300 exemplaren onze kant op. AutoWeek heeft de lijst met populairste importmodellen van het eerste kwartaal van dit jaar opgevraagd:

Populairste geïmporteerde modellen in het eerste kwartaal van 2018:

Merk Model Aantal Aandeel 1 Volkswagen Polo 2.943 4,8 procent 2 Volkswagen Golf 2.794 4,5 procent 3 Opel Corsa 1.170 1,9 procent 4 Toyota Yaris 1.138 1,8 procent 5 Nissan Qashqai 1.079 1,8 procent 6 Renault Captur 1.011 1,6 procent 7 Ford Fiesta 987 1,6 procent 8 Toyota Aygo 974 1,6 procent 9 BMW 1-serie 799 1,3 procent 10 Fiat 500 774 1,3 procent

Bron: VWE Automotive.