'Illegale software op 127.000 Audi's aangetroffen' V6-dieselmotoren de boosdoeners

De Federale Transport Autoriteit van Duitsland (KBA) heeft Audi opgedragen 127.000 modellen terug te halen naar de dealer vanwege illegale software op V6-dieselmotoren.

Op de auto's is software aangetroffen die ervoor zorgt dat de uitstoot van schadelijke stoffen tijdens een controle in de garage lager is dan tijdens normaal gebruik buiten op de weg. Het nieuws werd gebracht door Bild Am Sonntag en is inmiddels bevestigd door het ministerie van Transport. Volgens de krant zou de KBA hebben gedreigd de typegoedkeuring voor de nieuwe Audi A8 in te trekken.

De terugroepactie geldt voor de A4, A5, A6, A7 en A8 van de vorige generatie. Daarnaast moeten ook de Q5 en Q7 die zijn uitgerust met de nieuwste generatie V6-dieselmotoren terug naar de garage. Op papier voldoen deze motoren aan de Euro 6-emissienorm.

Volgens de KBA moeten er in Duitsland 77.600 exemplaren terug naar de werkplaats. In een reactie heeft Audi gezegd dat het de modellen al bij de in juli 2017 aangekondigde terugroepactie had gerekend. De fabrikant voegde er aan toe dat de gebruikte software zal worden herzien en dat de modellen bij de KBA ter inspectie zullen worden aangeboden.

Audi Nederland heeft laten weten dat zij nog niet op de hoogte zijn van de hoeveelheid Audi's die in Nederland worden teruggeroepen.