Iets meer tweedehands auto's verkocht Half procent toename

De verkoop van tweedehands auto's aan consumenten is in februari licht gestegen. In totaal werden er ruim 145.000 occasions aan de man gebracht. Dat was 0,4 procent meer dan in februari vorig jaar, blijkt uit cijfers van dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive.

Bij autobedrijven werden vorige maand 91.800 occasions verkocht, een toename van 2,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. Tussen particulieren onderling verwisselden 53.640 tweedehands auto's van eigenaar. Hier was sprake van een daling met 3,3 procent.

De verkoop van tweedehands auto's zit al langer in de lift, evenals de verkopen van nieuwe wagens. Het populairste merk is nog altijd Volkswagen. Ook gebruikte Opels en Peugeots waren vorige maand in trek.