Slideshow

Icona presenteert Nucleus Rijdende woonkamer

Het Italiaanse designhuis(je) Icona laat weten dat het met deze Nucleus aanwezig is tijdens de Autosalon van Genève.

Icano is onder meer bekend van deze Vulcano, maar dat het kleine bedrijf ook iets anders kan dan buitenissige supercars ontwerpen, bewijst deze Nucleus. De Necleus is zoals Icona het zelf omschrijft 'een autonoom rijdende woonkamer'.

Een autonome creatie dus, die Necleus. Het witte gevaarte meet 5,25 meter in de lengte en is in staat om autonoom 'niveau 5' rond te rijden, al belicht het bedrijf niet welke techniek precies aan boord is. Icona omschrijft het uiterlijk als een doorontwikkeling van het ontwerp dat werd toegepast op de jaren geleden getoonde Neo. Die enorm ogende wielen hebben overigens een formaat van, jawel, 26-inch.

De 2,12 meter brede Nucleus moet plek bieden aan zes inzittenden. Het gehele interieur, bestaande uit stoelen en zelfs een tafel, is volgens Icona helemaal te verbouwen zodat er een of meerder banken ontstaan. Wat Icona precies met de Nucleus van plan is, horen we straks in Genève.