Hyundai warmt op voor SEMA Show Santa Fe met ellenlange naam én nitro

Eind deze maand opent de SEMA Show zijn poorten in Las Vegas en dat betekent dat we de komende weken weer een overdaad aan op knullige wijze aangepaste foto's te zien krijgen die als vooruitblik fungeren op een showauto voor die aftermarketbeurs. Hyundai is de tweede fabrikant die iets laat zien van wat het 31 oktober aan het publiek toont.

Onlangs was het Chevrolet dat digitaal het doek trok van een restomod van een C-10, een auto die tijdens de SEMA Show van dichtbij te zien is. Hyundai toont een niet al te professioneel aangepakte afbeelding waarop de - nu komt het - Rockstar Energy Extreme Off-roader Santa Fe Sport Concept is te zien. Met andere woorden: een ruig aangeklede Santa Fe waar energieblikjesboer Rockstar zich mee heeft bemoeid.

De auto moet volgens de Amerikaanse tak van Hyundai in staat zijn om in Moab (Utah) het ruigste terrein te overwinnen. De Santa Fe Sport krijgt een speciaal offroadonderstel met langere veerwegen, offroadbanden, extra verlichting, een nieuw audiosysteem, skidplates rondom, lederen bekleding, extra accu's, een pomp voor de banden een aangepast uitlaatsysteem en zelfs een nitrokit mee.

Het Sport in de naam van deze SEMA-kandidaat verwijst overigens niet naar een sportief karakter. De Santa Fe Sport is namelijk de vijfzitsversie van de Santa Fe, een auto die in Nederland simpelweg Santa Fe heet. In de Verenigde Staten is die naam voorbehouden aan de verlengde zevenzitsvariant, de opvolger van de Veracruz.