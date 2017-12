Slideshow

Hyundai Veloster helemaal naakt Nog altijd asymmetrisch

Het gonst al weken rondom de nieuwe Hyundai Veloster. De binnenkort te onthullen excentriekeling is nu helemaal zonder camouflage te zien.

Dat betekent dat er nog meer van de auto te zien is dan op de beelden die Hyundai onlangs zelf vrijgaf. De spionagebeelden, die onder meer door Motor.ES boven water zijn gehaald, tonen een rood exemplaar dat ongetwijfeld zijn rondjes draait voor het maken van promotiemateriaal. Scherp zijn de foto's niet, maar toch laten ze nog maar weinig aan de verbeelding over. De Veloster is wat wulpser gelijnd dan het uitgaande model, maar behoudt zijn basisingrediënten. Dat wil zeggen dat het nog steeds lage coupé is met een hoge kont en natuurlijk die buitengewoon opvallende gimmick: rechts heeft de auto twee portieren, links slechts één. De Veloster blijft dus echt een Veloster.

De nieuwe Veloster wordt binnenkort, naar verwachting tijdens de NAIAS in Detroit, door Hyundai onthuld. Gezien de frequentie waarmee de auto in Europa wordt gezien, komt de auto in elk geval naar ons continent. Of Nederland ook onder de afzetmarkten valt, zal de toekomst moeten uitwijzen.