Hyundai Tucson Sport Concept klaar voor SEMA Aangekleed en afgetraind

Hyundai is een graag geziene gast in tuningwalhalla SEMA. Vandaag maken we kennis met een door Hyundai en tuner Vaccar aangepakte Tucson.

Hyundai en Vaccar zijn samen rond de tekentafel gaan zitten en hebben deze Tucson geschetst voor de SEMA Show die eind deze maand zijn poorten opent in Las Vegas. We krijgen een tekening te zien van een Tucson die voorzien is van een vrij uitbundige bodykit. Een enorme voorspoiler, forse sideskirts: het zit er allemaal op. De auto is in twee kleuren gespoten en is op 20-inch metende lichtwielen wielen gezet, wielen waaromheen Continental Extreme Contact Sport-banden zijn gevouwen.

Ook van het interieur is werk gemaakt, al krijgen we er nog niets van te zien. Hyundai en Vaccar beloven een met grijs leer bekleed interieur en uiteraard wordt ook de infotainment uitgebreid. Op motorisch vlak profiteert de Tucson van een forse turbo, maar hoe krachtig de geblazen 1.6 in het vooronder daarvan wordt, houden de bedrijven nog even onder de pet.