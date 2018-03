Facelift gepresenteerd in New York Hyundai Tucson belandt op tekentafel

De Hyundai Tucson gaat sinds 2015 in zijn huidige hoedanigheid mee. Hoog tijd voor een facelift, vonden de Koreanen. Dit is 'm geworden!

Voor de persconferentie in New York had Hyundai drie Amerikaanse primeurs in petto. Twee daarvan kennen we al, namelijk de nieuwe Santa Fe en de Kona Electric. De derde is echter wel nieuw voor ons. We zien de vooralsnog Amerikaanse facelift voor de Tucson. Heel schokkend is de vernieuwingsronde niet, maar een geoefend oog ziet de nieuwe Hyundai-grille, aanpassingen aan voor- en achterbumper en de nieuwe set wielen. De achterlichtunits zijn niet alleen anders ingedeeld, maar ook anders van vorm. Het geheel lijkt wat kleiner uit te pakken dan we van de Tucson gewend zijn. Binnenin vallen de wijzigingen meer op: daar maakt het oude infotainmentsysteem ruimte voor de nieuwe versie uit onder andere de i30. In Amerika krijgen de 2.0 en 2,4-liter benzinemotoren een update.

De naam Tucson rijdt alweer sinds 2004 rond op onze wegen. De eerste generatie bleef zes jaar lang leverbaar, tot Hyundai in 2010 met de ix35 kwam. Na vijf jaar was deze naam weer terug, want in 2015 werd de naam Tucson weer afgestoft. Hoewel het model nu zo'n drie jaar meegaat en Hyundai het tijd vindt voor een facelift, versloeg de Tucson eerder dit jaar de gloednieuwe Mitsubishi Eclipse Cross nog. Of en wanneer de gefacelifte Tucson naar ons land komt, is vooralsnog onbekend, maar wel erg waarschijnlijk.